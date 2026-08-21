Milyonlarca varil denizde kaldı: Petrol piyasasında hesap değişti

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İran petrolünde yaşanan sıkışıklık, Asya piyasasında fiyatları yukarı çekmeye başladı. Basra Körfezi'nde milyonlarca varil petrol tankerlerde beklerken, Çin'e giden sevkiyatın aksaması eylül sonundan itibaren arzın ciddi biçimde daralabileceği endişesini artırdı.

Kpler verilerine göre, İran'a ait 40 milyon varil ham petrol, Çin'e yapılan sevkiyatlarda gemiden gemiye transferlerin sık kullanıldığı Singapur yakınlarındaki tankerlerde bulunuyor. Tankerlerde bekleyen petrolün büyük bölümü halihazırda satılsa da henüz alıcı bulamayan 4 milyon varil petrol bulunuyor. Basra Körfezi'nde ise 41 milyon varil petrol ile 22 boş tankerin mahsur kaldığı belirtiliyor.

Çin'in rafinerileri için arz riski

Sevkiyattaki aksama sadece İran'ı değil, İran petrolünün en büyük müşterisi konumundaki Çin'in bağımsız rafinerilerini de doğrudan etkiliyor. Kpler Kıdemli Ham Petrol Analisti Muyu Xu, eylül sonundan itibaren alıcıların İran'dan yeni petrol bulmakta ciddi şekilde zorlanabileceğini belirtti. Arzın azalması Tahran'ın elindeki petrol için daha yüksek fiyat istemesine de imkan tanıyor.

İndirim bir haftada zamma döndü

Arzdaki sıkışıklık fiyatlara şimdiden yansırken Kpler'e göre İran'ın hafif petrolü geçen hafta Brent'e göre varil başına 3,50 dolar indirimle teklif edilirken bu hafta tablo tamamen tersine döndü. İran petrolü, Brent'in 3,50 dolar üzerine çıkarak bir haftada Brent'e göre 7 dolarlık fiyat farkı oluştu.

ABD'den yeni yaptırım hazırlığı

Piyasadaki baskıyı artırabilecek bir diğer gelişme de Washington'dan geldi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a karşı yeni ekonomik önlemlerin hazırlandığını ve Tahran'ın çok daha kapsamlı bir ekonomik izolasyonla karşı karşıya kalacağını söyledi.

Yeni önlemlerin ayrıntıları henüz açıklanmasa da İran petrolünü satın alan Çinli rafinerilerin veya sevkiyatın yapıldığı limanların hedef alınabileceği belirtiliyor.