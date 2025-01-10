Milyonları ilgilendiriyor: En düşük emekli maaşı düzenlenmesi teklifi Meclis'te

En düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesi öngören düzenlemenin de yer aldığı kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Kanun teklifinde en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liradan yüzde 15,75 oranında artışla 14 bin 469 liraya çıkarılması öngörülüyor.

Ayrıca, yasa teklifinde asgari ücrette 750 lira olan işveren desteğinin 2025 yılında bin liraya çıkarılması da yer alıyor.

Üç ayrı kanu teklifi sunuldu

AK Parti Siber Güvenlik Kanun teklifi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile ilgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi olmak üzere üç ayrı kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Teklifte en düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesi öngören düzenleme de bulunuyor.

Emekli maaşları ne kadar?

Yeni yılın ilk yarısında geçerli en düşük emekli maaşı geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Buna göre, 2025'in ilk yarısına ait dönemde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15,75, emekli sandığı ve memur emeklileri için yüzde 11,54 oranında artış yapılmıştı.

Yeni zamlarla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük aylığı 14 bin 469 olmuştu. Memur emeklisinin taban aylığı ise 19 bin 617 TL'ye yükselmişti.