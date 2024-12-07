Milyonların gözü 2025 asgari ücreti ve emekli aylığında! Özgür Erdursun'dan dikkat çeken öneri!

Milyonlarca çalışan ve emekli, 2024 yılında asgari ücrete ve emekli aylığına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Hükümet yetkilileri hem çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğini hem de hedef enflasyonun baz alınacağını söylüyor. Muhalefet ise 17 bin liralık asgari ücretin 28 ila 30 bin lira bandına çıkarılmasını öneriyor.

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

2025 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı kesin olarak bilinmezken, işveren kesimi yüzde 25 ila 32,5 bandında bir zam öneriyor. İşçi kesimi ise daha yıl bitmeden yüzde 50'ye dayanan enflasyona karşı alım gücünün korunmasını istiyor.

Asgari ücret kadar merak edilen bir diğer konu ise 2025'te en düşük emekli aylığına ne kadar zam yapılacağı.

2025'te en düşük emekli aylığı ne kadar olacak?

Halihazırda en düşük emekli aylığı 12 bin 500 lira olarak uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu konuda düzenleme yapılacağını söylerken oran vermekten kaçındı.

Emekliler için geçen beş aylık enflasyon farkı geçenlerde belli oldu. Emekliler yüzde 14,56 oranında zammı hak ederken, aralık enflasyonu belirleyici olacak.

Zam mı düzeltme mi?

Dünya gazetesi yazarı ve sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret ile emekli aylıklarını gündeme getirerek bunların yoksulluk sınırının ne kadar altında kaldığına dikkat çekti.

Erdursun, sosyal medyadaki paylaşımında oransal artışın anlamının olmayacağını, yaşam maliyetinin dikkate alınarak zammın belirlenmesini istedi.

Erdursun'un paylaşımı şöyle: "Ülkemizde emekli aylıkları, asgari ücret ve diğer ücretler belirlenecek! Ülkemizde asgari ücret 17.000 TL. Ortalama ücret 25.000 TL. En düşük emekli aylığı yetimlerde 3.125 TL. En düşük dul aylığı 6.250 TL. En düşük normal emekli aylığı 12.500 TL. Ortalama emekli aylığı 15.000 TL. 4 kişilik bir ailenin sadece karnını doğurmak için açlık sınırı 20.562 TL. Gıda ile birlikte tüm harcamalar içini haneye girmesi gereken yoksulluk sınırı 66.976 TL. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 26.712 TL. Tüm bu veriler ışığında emekli, memur, ücretli ve asgari ücretlilerin 2025 yılı maaşları belirlenmelidir. TÜİK verilerine göre oransal artışların bir anlamı olmaz!"