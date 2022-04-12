Milyonların gözü emekli ikramiyesinde! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Emekli bayram ikramiyesi konusunda hükümetin nasıl bir karar alacağı merak ediliyor. Milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiren emekli bayram ikramiyesi noktasında kararın Kabine Toplantısında alınması bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya dair bilgi paylaşımında bulunacağı düşünülüyor.

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlara verilen emekli ikramiyesinin bu yıl 25 Nisan-1 Mayıs haftasında verilmesi ve bayram öncesinde ikramiye ödemelerinin tamamlanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl her bayram için bin 100 lira olmak üzere toplamda 2 bin 200 lira olarak ödenen emekli ikramiyesinin bu yıl artırılması bekleniyor. Artan pahalılık ve enflasyon ile birlikte alım gücü düşen emekliler bayram öncesinde ikramiye ile nefes almayı planlarken, henüz ikramiyelerin ne kadar olacağına dair bir açıklama yapılmadı.

Kimler bayram ikramiyesi alacak?

– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

– Şehit yakınları ve gaziler

– Ölüm aylığı alanlar

– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

– Geçici köy korucuları

– Şeref aylığı alanlar

– Şampiyon sporcular,

– Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri

Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde verilecek bayram ikramiyesinden faydalanacak.