Milyonların gözü kulağı bu haberde! İşte vergi affı, vadesi ve kapsamına dair tüm detaylar...

Vergi affı, hükümetin bazı yıllarda ekonomik durumun seyrine göre vatandaşların vergi borcunu yapılandırılmasına ya da silinmesine olanak sağlıyor. 2023 yılı için düşünülen vergi affının kapsamı ise şimdiden merak konusu. Milyonlarca borçlunun beklediği vergi borcu yapılanması ile ilgili tüm detaylar!

Hangi Borçlar Yapılandırma Kapsamına Girecek?

Yapılandırma kapsamına alınan borçlar oldukça çeşitli. Öğrenim kredisinden elektrik ve su borcuna, belediyeye olan borçlardan SGK ve trafik cezalarına kadar pek çok kalemde vergi borcu silinmesi ya da yapılandırılması bekleniyor. Yapılandırılacak borçlar genel olarak şöyle:

- SGK borçları

- Emlak Vergisi borçları

- Trafik cezaları

- KYK borçları

- Adli para cezaları

- Gümrük cezaları

- Matrah artırımı

- Kaçak otoyol ve köprü geçiş cezaları

- Askerlik cezaları

- Motorlu Taşıtlar Vergisi

- Elektrik ve su borçları

Borçlar Peşin ya da Taksitle Ödenebilir

Vergi borcu yapılandırıldıktan sonra borçlar peşin ya da taksitle ödenebilir. Peşin ödemelerde belli oranlarda indirimlerle ek olarak idari para cezası için ödenecek vergi borçlarına %25 oranında indirim bekleniyor. Taksitli ödemelerde gecikme zammı ödememek ve yapılandırmanın bozulmaması için zamanında ödeme yapmanız gerekiyor.

Borçların Vadesi 4 Yıla Çıkarıldı

Vergi borcu yapılandırmasında şimdiye kadar çıkarılan kanunlarda maksimum 36 aya kadar yapılandırma işlemi uygulanıyordu. 2023 yılında yürürlüğe girmesi beklenen kanun tasarısıyla vergi borçları 4 yıla kadar yapılandırılabilecek. Böylelikle vergi borcu 48 eşit taksitle ödenebilecek. Öte yandan spor kulüpleri ve belediyeler vergi borçlarını 10 yıla kadar yapılandırabilecek.

2 Bin TL Altındaki Borçlar Silinecek

31 Aralık 2022 tarihinden önce borç kapsamına giren ve 2 bin TL altı olan borçlar, vergi daireleri tarafından otomatik olarak silinecek. Bunun için vatandaşların ekstra bir takip ya da başvuru yapması da gerekmeyecek. Ancak borçlunun ikincil ya da müteselsil sorumluluk kapsamındaki ödemeleri kapsam dışında kalacak.

Yapılandırma İçin Başvuru Tarihi ve Ödeme Takvimi

Yapılandırma için daha önceki yıllarda kanunun yayınlanmasından itibaren ortalama 3 aylık bir süre bulunuyordu. 2023 yılı için Vergi Affı ve Düzenlemesi Kanunu'nun 15 Şubat'ta yasalaşması bekleniyor, dolayısıyla bu tarihten sonra ödeme takviminin netlik kazanması muhtemel.