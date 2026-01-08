En düşük emekli aylığı yükseltilecek mi? En düşük emekli maaşı ne zaman belli olacak, ne kadar olacak?

AK Parti, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de kapsayan kanun teklifini yarın TBMM Başkanlığı'na sunmaya hazırlanıyor.

Edinilen bilgilere göre, AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yaklaşık 15 maddeden oluşan kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı.

Teklifte yer alacak en düşük emekli aylığına ilişkin rakamın ise bugün yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşmesi bekleniyor. Düzenleme kapsamında ayrıca asgari ücret işveren desteğinin 1.270 liraya çıkarılmasına yönelik bir madde de bulunuyor.

Aidat sorunu da gündeme geliyor

Abdullah Güler'in yarın TBMM'ye sunacağı bir diğer teklif ise kamuoyunda sıkça dile getirilen "kiramdan fazla aidat ödüyorum" şikayetleri doğrultusunda hazırlanan fahiş site aidatlarına ilişkin düzenlemeleri içeriyor.

Buna göre sitelerde demirbaş yenileme, altyapı, bakım, onarım ve temizlik gibi hizmetler öncelikle site yönetimleri tarafından projelendirilecek, ardından bu hizmetler için teklifler alınacak. Söz konusu teklifler kat maliklerinin onayına sunulacak ve yalnızca onaylanan hizmetler için aidat toplanabilecek. Onay olmadan aidat talep edilemeyecek.

Düzenlemeyle aidat giderlerinde şeffaflığın artırılması, yüksek aidatların önüne geçilmesi ve olası suistimallerin engellenmesi amaçlanıyor.

Kanun teklifinde ayrıca, çeşitli nedenlerle ödeme yapılamamış ya da başvuruları tamamlanamamış tarım arazileri ve bazı taşınmazlarla ilgili hak sahiplerine ek süre tanınmasına yönelik hükümler de yer alacak.