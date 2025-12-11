Milyonların zam maratonu yarın başlıyor: Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 asgari ücreti için kritik süreç yarın başlıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 12 Aralık (yarın) saat 14.00'te yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu yarınki toplantıya davet etti.

TÜRK-İŞ toplantıya katılmama kararı almıştı

Bakanlığın davetine karşın TÜRK-İŞ'in toplantıya katılması beklenmiyor.

TÜRK-İŞ, geçen yıl asgari ücretin yüzde 30 artışla 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepki göstermiş ve adil bir yapıya dönüşmedikçe Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacaklarını söylemişti. HAK-İŞ ve DİSK'ten de TÜRK-İŞ'in bu tutumuna destek gelmişti.

TÜRK-İŞ'in tepkisinin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 21 Ekim'de Üçlü Danışma Kurulu'nu toplayarak komisyonun yapısıyla ilgili önemli bir değişikliğe gitme kararı almıştı.

Bakanlık, mevcutta işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er olmak üzere 15 kişiden oluşan Komisyonun yapısıyla ilgili çalışma başlatmış, hükümetin temsilcisi sayısının 1'e düşürülmesini içeren formülü TÜRK-İŞ'e sunmuştu.

TÜRK-İŞ yönetimi ise kendilerine sunulan söz konusu yeni yapıya dair kararın resmileşmesinin ardından toplantılara katılıp katılmayacaklarını kamuoyuna açıklayacaklarını duyurmuştu ancak komisyonun yapısıyla ilgili resmi bir düzenleme yapılmadı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, dün akşam katıldığı TİSK’in etkinliğinde de, komisyon toplantısına katılıp katılmayacakları sorusuna, "Ben aynı yerimdeyim. Henüz bir düzenleme olmadı. Bu saatten sonra da zor görünüyor" yanıtını verdi.

2026'da asgari ücret ne kadar olacak?

Komisyon'a ilişkin tartışmalar sürerken 2026 yılı asgari ücreti için ilk adım yarın atılacak.

İşçi kesimi tarafından asgari ücretin açlık sınırının altında kalması ve alım gücündeki erime öne çıkarılırken, işveren ve hükümet ise hedeflenen enflasyon ve maliyet hesaplamalarına dikkat çekiliyor.

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş.

TÜRK-İŞ tarafından açıklanan açlık ve yoksulluk araştırmasına göre kasım ayında açlık sınırı 29 bin 828 bin liraya, yoksulluk sınırı da 97 bin 159 liraya yükseldi. Araştırmada, bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 38 bin 752 TL olarak hesaplandı.

DİSK-AR ise kasımda asgari ücretli ücretlinin enflasyon karşısındaki kaybının 6 bin 574 TL’ye ulaştığını kaydetti.

Diğer bir yandan asgari ücretin beklenen ya da gerçekleşen enflasyon oranları üzerinden belirlenmesine yönelik de tartışmalar sürüyor. Yıl sonunda enflasyonun yüzde 31 seviyelerinde gerçekleşmesi beklenirken TCMB'nin 2026 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 16.

Asgari ücret talepleri neler?

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesi, asgari ücrete ilişkin taleplerini açıklamıştı.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu asgari ücrete ilişkin taleplerini şöyle sıralamıştı:

- Enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücret yılda en az iki kez güncellenmelidir.

- Emek gelirleri üzerine çok büyük baskı getirecek olan “hedeflenen enflasyon kadar ücret artışı” dayatması asla kabul edilemez.

- Asgari ücret, Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın belirli bir oranından (örneğin yüzde 60’ından) düşük belirlenmemelidir.

- Asgari ücret belirlenirken bir hanede iki kişinin çalıştığı varsayımından hareketle, haneye en azından yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmelidir.

Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ise asgari ücret beklentilerini "39 bin lira" olarak açıklamıştı.

Özel, "Asgari ücret 39 bin lira olmak zorunda. Bugün bizim teklifimiz, asgari ücret 39 bin lira olmalı. Yetmez ama nefes aldırır. Devlet burada ortaya çıkacak. Hak edilen en az 39, biz bunun altında yokuz" demişti.

İş dünyası, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bölgesel asgari ücret taleplerini gündeme getirdi. TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez 26. İş Dünyası Zirvesi'de yaptığı konuşmada bölgesel asgari ücretin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

2026 asgari ücretine ilişkin zam tahminleri

2026 yılı asgari ücretine ilişkin tahmin ve beklentiler de belli oldu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yabancı bankalar asgari ücrete ilişkin tahminlerini paylaştı.

Geçen yıl asgari ücrete ilişkin zam tahmini tutan ABD'li banka JPMorgan 2026 yılı asgari ücretinin yüzde 25 artırılacağını tahmin ettiğini açıkladı.

SGK Uzmanı ve Dünya Gazetesi yazarı Özgür Erdursun ise JPMorgan'la benzer bir artışa işaret etti.

Erdursun, ekonomi yönetiminin sıkı para politikasını sürdüreceğini belirterek "2026 için öngördüğümüz en yüksek artış oranı yüzde 25. Bunun üzerine çıkılması bizim için de sürpriz olur” dedi.

HSBC ise 2026 Türkiye raporunda asgari ücrete yüzde 20 civarında artış yapılabileceğeni kaydetti.

Eski Hazine Müsteşarı Mahfi Eğilmez ise 2025’teki satın alma gücü kaybı ve OVP’deki enflasyon tahmini dikkate alındığında yeni asgari ücretin en az 33 bin 333 TL olması gerektiğini söyledi.

Tahminler dahilinde 2026 asgari ücret ne kadar olacak? İşte oranlarla tahmini asgari ücretler...

- Yüzde 20 zam yapılırsa asgari ücret: 26 bin 524 lira

- Yüzde 25 zam yapılırsa asgari ücret: 27 bin 630 lira

- Yüzde 30 zam yapılırsa asgari ücret: 28 bin 735 lira

- Yüzde 35 zam yapılırsa asgari ücret: 29 bin 840 lira

- Yüzde 40 zam yapılırsa asgari ücret: 30 bin 945 lira