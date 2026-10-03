'Minimum birim fiyat' uygulanan ülkede alkollü içeceklere yüzde 30 zam

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Birleşik Krallık’ta milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren alkollü içecek fiyatlarında yeni dönem başladı. Galler Hükümeti’nin yürürlüğe koyduğu düzenleme bira, şarap ve yüksek alkollü içkilerin belirli bir fiyatın altında satılmasını engelliyor.

Yeni uygulamayla Galler’deki minimum birim fiyat İskoçya ile aynı seviyeye geldi. Düzenleme, özellikle süpermarket ve küçük marketlerin raflarındaki yüksek alkol oranına sahip en ucuz ürünleri hedefliyor. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

1 sterlinlik bira 1,30 sterline çıkacak

Yeni sistemin tüketicinin cebine nasıl yansıyacağı örnek fiyatlarla da ortaya konuldu.

Daha önce 1 sterline satılan bir kutu lager biranın fiyatı en az 1,30 sterline yükselecek. Mevcut fiyatı 14 sterlin olan bir şişe viskinin fiyatı ise 18,20 sterline çıkacak.

Yaklaşık 10 birim alkol içeren standart bir şişe şarabın da yeni 65 penilik minimum birim fiyat üzerinden en az 6,50 sterline satılması gerekecek.

Minimum alkol fiyatı nasıl hesaplanıyor?

Minimum birim fiyat uygulamasında her bir alkol biriminin belirlenen taban tutardan daha düşük bir fiyata satılmasına izin verilmiyor. Bu kural içeceğin şarap, viski veya bira olmasına bakılmaksızın uygulanıyor. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Buna göre Galler’de 1 Ekim’den itibaren bir birim alkolün minimum satış fiyatı 50 peniden 65 peniye yükseldi. Bu da taban fiyatta yüzde 30 artış anlamına geliyor.