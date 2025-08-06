Minneapolis Fed Başkanı: Faiz indirimi yakın zamanda gündeme gelebilir

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, gümrük vergilerinin enflasyonu artırmaya devam edip etmeyeceğinin belirsizliğini koruduğunu belirtirken, ABD ekonomisindeki yavaşlama nedeniyle faiz indiriminin yakın zamanda gündeme gelebileceğini söyledi.

CNBC'nin Squawk Box programına konuk olan Kashkari, "Ekonomi yavaşlıyor ve bu da yakın vadede ayarlamalara başlanmasının uygun olabileceği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

"İki çeyrek puanlık faiz indirimi makul görünüyor"

Kashkari, yıl sonuna kadar iki çeyrek puanlık faiz indiriminin kendisine 'makul göründüğünü' de sözlerine ekledi.