Minnihanov: Türk sermayesi ve yatırımcısı Tataristan'a gelsin

15 Mayıs 2019

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) ev sahipliğinde, oda hizmet binasında düzenlenen "Türkiye-Tataristan İş Forumu"nda konuşan Minnihanov, Tataristan Cumhuriyeti'ne Türk sermayesi ve yatırımcısının gelmesini istediklerini söyledi.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Türk iş dünyasının temsilcilerine çok saygı duyduklarını belirterek, "Türk iş insanlarının Tataristan'da çalışması için gereken koşulları sağlayacağımızı taahhüt ediyoruz." dedi.

Türkiye ile Tataristan arasında ilişkilerin pekiştirilmesine ve iş birliğine büyük önem verdiklerini anlatan Minnihanov, "Tataristan Cumhuriyeti, ticaret için Rusya'nın en cazip bölgelerinden biridir. Türkiye de Tataristan'ın en büyük ticari ortaklarından biridir. Bu iş birliği sürekli pekiştirilmekte ama bizim amacımız bu iş birliğini daha yüksek seviyelere çıkarmak. Türk yatırımcılara çok teşekkür ediyoruz, ülkemize yaklaşık 2 milyar dolar yatırım yaptılar ve bu projeler başarıyla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Minnihanov, ticaretin gelişmesi için Tataristan'ın çok büyük potansiyellere sahip olduğunu aktardı.

Çok sayıda Türk şirketinin Tataristan'da çalıştığını dile getiren Minnihanov, şöyle devam etti:

"Bu potansiyeli aktive edip iş birliğini artırmamız gerekiyor. Türk ticaretinin ileride Tataristan'daki işleri daha da geliştirmesini istiyoruz. Tataristan iş adamlarının da gözünü Türkiye'ye çevirip burada çalışması gerekiyor. Türk iş dünyasının temsilcilerine çok saygı duyuyoruz ve Türk iş insanlarının Tataristan'da çalışması için gereken koşulları sağlayacağımızı taahhüt ediyoruz."

Bursa Valisi Yakup Canbolat ise Tataristan ve Türkiye'nin, tarihsel, ekonomik ve siyasi alanlarda güçlü bir geçmişi olduğuna değindi.

Türkiye ve Tataristan ilişkilerinin stratejik bir seviyeye gelmesinin her iki taraf için de önemli göründüğünü söyleyen Canbolat, "Bugün 315 milyon dolara yakın gerçekleşen ikili ticaret hacmimiz umuyoruz ki Bursa'nın da daha aktif katılımıyla daha da artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da Türkiye ile Tataristan arasında 2001 yılında 7,7 milyon dolar olan ticaret hacminin, 2008'de 2,9 milyar dolara çıktığını aktardı.

Türkiye'nin, Tataristan'ın başlıca ticaret ortağı konumuna yükseldiğini ancak bölgesel jeopolitik gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar yüzünden bu ticaret hacminin geçen sene itibarıyla 315 milyon dolar seviyesine kadar düştüğünü dile getiren Burkay, şunları kaydetti:

"İş dünyası olarak yoğun temasların ticari ortaklıklara dönüşmesi adına elimizden gelen tüm gayreti göstererek inşallah bu rakamları yine çok daha yüksek seviyelere hep birlikte taşıyacağız. Bursa iş dünyası olarak geleneksel sektörlerimizle birlikte ülkemizin yerli ve milli hedefleri doğrultusunda uzay, havacılık ve savunma ile raylı sistemler gibi ileri teknoloji gerektiren alanlarda da yeni bir atılım içerisindeyiz. Tataristan da kalkınma stratejileri kapsamında Bursa'mız ve ülkemiz ile ortak hedeflere sahip. Bugün düzenlediğimiz forumla, Tataristan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası ile imzalayacağımız iş birliği protokolünün ortak hedefler doğrultusunda gerek Tataristan'ın 2030 vizyonu gerekse de ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 stratejileri doğrultusunda her iki taraf için de güçlü bir adım olarak kayıtlara geçmesini arzu ediyoruz."

Konuşmaların ardından BTSO ile Tataristan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri tarafından iş birliği protokolü imzalandı.

Kaynak: AA