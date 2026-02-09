Miras vergisi avı! Yapay zekâyla tahsil ettiler... Yemek masası bile beyan edilmeli!

İngiltere’de miras vergisi artık sadece çok zenginleri değil, giderek daha fazla orta sınıf aileyi de ilgilendiriyor. HM Revenue & Customs'un (HMRC) denetimleri artırmasıyla birlikte, eksik ya da hatalı beyan edilen miraslar mercek altına alındı ve milyonlarca sterlinlik ek vergi, faiz ve ceza tahsil edildi.

Denetim sayısı arttı

Özel servet ve aile hukuku alanında faaliyet gösteren TWM verilerine göre, HMRC’nin eksik ödenmiş miras vergisine yönelik soruşturmaları 2025 Nisan’ında sona eren mali yılda 3 bin 977’ye yükseldi. Bir önceki yıl bu sayı 3 bin 793’tü.

Yapay zekâ, Google Maps ve tapu kayıtları

İngiltere merkezli bir hukuk bürosu TWM’ye göre HMRC, miras beyannamelerindeki tutarsızlıkları tespit etmek için yapay zekâ, veri eşleştirme ve büyük veri araçlarını yoğun şekilde kullanıyor.

Denetimlerde ayrıca; bir kişinin veya kurumun sahip olduğu varlıkların kayıt altına alınması için oluşturulmuş resmî bir HMRC sistemi Trust Registration Service, tapu kayıtları ve Google Maps gibi açık kaynak veriler aktif biçimde değerlendiriliyor.

Uzmanlar, miras vergisi muafiyet sınırlarının uzun süredir artırılmamasının, daha fazla ailenin vergi kapsamına girmesine yol açtığını belirtiyor. Bu durum, bazı ailelerin bilinçli ya da bilinçsiz şekilde vergiyi eksik ödeme riskini artırıyor.

4 yılda yüzde 61 artış

2024’te hükümetin miras vergisi geliri 8.3 milyar sterlin oldu. Bu rakam, 2020’ye göre yüzde 61 artış anlamına geliyor. 2025/2026 mali yılının ilk 9 ayında tahsil edilen miras vergisi ise 6.6 milyar sterlin oldu.

Miras vergisinde 325 bin sterlinlik temel muafiyet sınırı 2009’dan bu yana değişmedi ve en az Nisan 2028’e kadar sabit kalacak.

Ev sahibi çiftler için konut muafiyeti ve eşler arası devrin eklenmesiyle toplam muafiyet 1 milyon sterline kadar çıkabiliyor. Ancak konut fiyatlarındaki artış, bu avantajı birçok aile için fiilen eritmiş durumda.

Üstelik Nisan 2027’den itibaren emeklilik birikimlerinin de miras vergisi kapsamına alınması planlanıyor.

Yemek masası bile beyan edilmeli

HMRC’nin en çok takıldığı konular arasında; mücevher, mobilya, kişisel eşyanın beyan edilmemesi yer alıyor. Uzmanlara göre, değerli bir yemek masası takımı bile piyasa değeriyle beyannamede yer almak zorunda.