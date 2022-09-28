Mir’in iptali Türkiye’ye Rus turist girişini etkilemez

Elif KARACA

Mir kartlarının kabulünün Rus turistler için ek bir rahatlık faktörü ve Türk perakendeciler için iyi bir gelir kaynağı olduğunu belirten Lomidze, Türk bankalarının tamamının Mir kartı bırakması halinde bile bunun çok küçük bir etkisi olacağı görüşünde.

Türkiye’de Mir kullanımının turist sayısıyla doğrudan ilişkili bir faktör olmadığını, kaybeden tek tarafın Mir’i kabul etmeyen Türk bankaları ve perakendeciler olacağını ifade eden Lomidze, böyle bir durumun tatil iptallerine neden olmayacağının ve mevcut ödeme seçeneklerinin de altını çiziyor.

Rusya Tur Operatörleri Birliği Başkanı Maya Lomidze Mir kartlarının kabulünün Rus turistler için ek bir rahatlık faktörü ve Türk perakendeciler için iyi bir gelir kaynağı olduğunu, ancak turist sayısıyla doğrudan ilişkili bir faktör olmadığını söyledi.

Türk bankalarının tamamının Mir kartı bırakması halinde bunun hiçbir etkisi olmayacağını ya da çok az etkili olabileceğini belirten Lomidze, böyle bir durumda Rusların Türkiye’den tatil satın almamaları ya da aldıkları tatili iptal etmeleri için hiçbir neden bulunmadığını, kaybeden tek tarafın Mir kartlarını kabul etmeyen Türk bankaları ve perakendeciler olacağını belirtti. Antalya'daki her şey dahil otellerde kalan Rus turistlerin çoğunun otellerinden hiç ayrılmadığını ifade eden Lomidze, bunların bir kısmı ve İstanbul'daki Rus turistlerin euro veya USD cinsinden nakit kullanabileceğini, ruble verip TL alabileceğini ve Rus bankaları tarafından verilen China Union Pay kartlarını kullanabileceklerini de ekledi. DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Lomidze, Rus vatandaşları için yabancı bankalar tarafından verilen Visa ve MasterCard kartları bulunduğunu, bazı Türk bankalarının da bunu yaptığını belirterek, “Bu tür kart sahiplerinin sayısı çok değil, ancak çok fazla alışveriş yapanların neredeyse tamamında zaten var” dedi.

* Mir sistemi, Rusya’dan Turkiye’ye ziyaretçi sayısına ne kadar katkıda bulundu?

Mir kartlarının kabulü söz konusu ülkelere giden turist sayısıyla doğrudan bağlantılı bir faktör değildir. Örneğin, tatil amaçlı seyahatler için en yüksek turist talebini BAE, Mısır, Maldivler, Seyşeller, Tayland gibi ülkelere görüyoruz - ancak bu ülkelerde Mir kartları hiçbir zaman kullanımda olmadı. Mir kartlarının kabulü, Rus turistler için ilave bir rahatlık faktörü olup, Türkiye’deki satıcılar için de iyi bir gelir kaynağıdır.

* Mir uygulamasında, Türk bankaları Mir’den çıkarsa Rusya’dan Turkiye’ye ziyaretler nasıl etkilenir?

Türk bankalarının Mir kartı bırakması halinde bunun ya hiçbir etkisi olmaz ya da çok az etkisi olur. Birincisi, yurtdışında tatil yapmak isteyen Rus turistlerin Türkiye'den daha iyi bir alternatifi yok (dolayısıyla Mir'in geniş çapta kabul edildiği başka bir ülke yok). İkinci olarak, Antalya'daki her şey dahil otellerdeki Rus turistlerin çoğu otellerinden hiç ayrılmıyor. Bunların bir kısmı ve İstanbul'daki Rus turistler, euro veya USD cinsinden nakit kullanabilir, ruble verip TL alabilir, Rus bankaları tarafından verilen China Union Pay kartlarını kullanabilir. Rusların Türkiye’den tatil satın almamaları ya da aldıkları tatili iptal etmeleri için hiçbir neden bulunmuyor. Kaybeden tek taraf, Rus kartlarını kabul etmeyen Türk bankaları ve perakendeciler olur. Mir'i kabul eden Türkiye'deki satıcıları tercih edecek olan Rus turistlerden kazanacakları ilave geliri kaybederler.

* Mir’e alternatif olarak kullanılabilecek başka araçlar var mı?

Evet. 1. Nakit (Türkiye ziyareti sırasında dolar, Euro veya rubleyi liraya çevirmek) 2. Rus bankaları tarafından verilen Union Pay ödeme kartları. 3. Yabancı bankalar tarafından Rus vatandaşları için verilen Visa ve MasterCard kartları. Bazı Türk bankaları da bunu yaptı. Bu tür kart sahiplerinin sayısı çok fazla değil, ancak çok fazla alışveriş yapanların neredeyse tamamında zaten var.

* Mir kartlarının Türkiye'deki Rus ziyaretçilerin toplam ödemelerindeki payı ile ilgili olarak herhangi bir istatistik, rakam veya oran vermek mümkün mü?

Hayır, böyle bir istatistik yok, ayrıca bunun gizli bir bilgi olduğunu düşünüyorum: Artık Mir sisteminin web sitesinde Mir kartlarının kabul edildiği ülkelerin bir listesini bile bulamıyorsunuz. Bildiğimiz kadarıyla Rus vatandaşlarının elinde 129 milyon Mir kartı bulunuyor, Mir kartı veren banka sayısı ise 100'ün üzerinde.