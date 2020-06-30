Mirror, 500 milyon dolara alıcı buldu
Kanada merkezli spor giyim markası olan Lululemon, ev fitness şirketi Mirror'ı 500 milyon dolara satın alıyor.
Spor giyim şirketi Lululemon, uzaktan egzersiz hizmeti sağlayan Mirror isimli girişimi 500 milyoın dolar bedelle satın almak için anlaştığını duyurdu.
Lululemon'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada Mirror'ı satın almanın markanın dijital yetkinliklerini artıracağı kaydedildi.
Lululemon, Ekim 2019'da Mirror'a 34 milyon dolarlık yatırım yapmıştı.
Satın alma sonrasında Mirror'ın Lululemon bünyesinde ayrı bir şirket olarak faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi.
Önümüzdeki dönemde, Mirror'ın Lululemon ile ortak içerik geliştireceği de verilen bilgiler arasında.