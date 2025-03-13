Misilleme ile karşılık veren ülkelerin başı dertte: Trump 'ekstra' gümrük vergisi için söz verdi!

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirmesine karşılık misilleme yapan ülkelere karşı daha fazla gümrük vergisi getirme sözü verdi. BBC'nin haberine göre Trump, kendisine yöneltilen bir soru üzerine, karşılık olarak ek tarifeler getireceğini belirterek, “Onlar bize ne uygularlarsa, biz de onlara aynısını uygulayacağız” dedi.

Başkan Trump, önümüzdeki ay dünya genelindeki bazı ülkelere yönelik yeni gümrük vergileri açıklayacağını vurguladı. Avrupa Birliği ve Kanada, ABD’nin ithalat vergilerine tepki olarak bazı Amerikan ürünlerine ek tarifeler koymuştu. Washington yönetimi ise bu adımlara karşı daha sert ticari önlemler alacağını belirtiyor.

Bu gelişme, ABD ile diğer ülkeler arasında ticaret savaşının daha da tırmanabileceği yönündeki endişeleri artırdı. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, ekonomik belirsizliğin arttığını gösterirken, uzmanlar, ticaret savaşının uzun vadede küresel büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini öngörüyor.