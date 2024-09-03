Mısır Cumhurbaşkanı Sisi yarın Türkiye'ye geliyor: Ticari anlaşmalara yeni imzalar atılacak!

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin yarın Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunması bekleniyor. Ziyaret kapsamında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra iki ülkenin ticari ilişkilerindeki son durum ve bu konuda atılacak adımların ele alınması planlanıyor.

Ticari ilişkiler, iki ülke arasındaki işbirliğinin lokomotifini oluşturuyor. Bu kapsamda ziyaretin, Türkiye'nin Mısır'da 3 milyar doları aşan yatırımlarını artırmasına katkı sunması bekleniyor. Savunma sektörüne önemli yatırımlar yapan Mısır ile bu alanda ortak projelerin gerçekleştirilmesi de gündemde yer alıyor.

Enerji alanında yeni adımlar

İki ülke için çeşitli fırsatlar sunan enerjide de özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), nükleer ve yenilenebilir enerji alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi planlanıyor. Türkiye'nin yurt dışında gerçekleştirdiği toplam 46,5 milyar dolarlık doğrudan yatırım stokunda Mısır 294 milyon dolarla 19'uncu sırada yer alırken, yurt dışından Türkiye'ye gelen yaklaşık 130 milyarlık doğrudan yabancı yatırım stokunda Mısır, 45 milyon dolarla 36'ncı sırada bulunuyor. Ziyaret kapsamında atılacak adımların iki ülkenin doğrudan yatırımlardan aldığı payın artmasına da katkı sunması bekleniyor.

Mısır'a ihracatta ilk sırayı makineler, demir ve çelik aldı

Türkiye'nin Mısır'a 2023 ihracatında ilk sırayı kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları, demir ve çelik, plastik ve mamulleri aldı. Türkiye, aynı dönemde Mısır'dan en çok plastik ve mamulleri, gübreler, demir ve çelik ithalatı gerçekleştirdi.

Bu yılın 7 ayında Mısır'a yapılan dış satım ise 1 milyar 904 milyon dolar olurken, bu ülkeden gerçekleştirilen ithalat 1 milyar 911 milyon dolar olarak kaydedildi. Aynı dönemde iki ülke arasındaki ticaret hacmi 3 milyar 815 milyon dolar olarak hesaplandı.

"Mısır, Türkiye'nin ikinci üretim üssü olabilir"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Mustafa Denizer, Mısır'da 2007 yılından beri Türk yatırımlarının olduğunu dile getirerek, "Mısır'daki yatırımlarımız 3 milyar doların üzerine çıkmış durumda. Önümüzdeki sene içerisinde de 500 milyon dolarlık yeni yatırım öngörülüyor. Mısır'da istihdamımız 100 bin kişiye ulaştı. Bu önemli bir rakam. Mısır, Türkiye'nin ikinci üretim üssü olabilecek stratejik bir ülke. Kuzey Afrika'da en büyük partnerimiz. Aynı zamanda en fazla ticaret hacmine sahip olduğumuz ülkelerden. Ayrıca enerji harici sanayi ürünlerinde cari fazla verdiğimiz ülke" dedi.