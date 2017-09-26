Mısır, ek gümrük vergisi süresini uzattı

26 Eylül 2017

Mısır sanayi ve ticaret bakanlığı, Türkiye, Çin ve Ukrayna'dan ithal inşaat demirinden alınan ek gümrük vergisinin süresini iki ay uzatıldığını açıkladı.

Çin menşei ürün için yüzde 17, Türk menşei için için yüzde 10-19 ve Ukrayna menşei için yüzde 15-27 olarak belirlenen gümrük vergisi yerel imalatçıları korumak için haziranda devreye alınmıştı.

Gümrük vergisi haziran ayında devreye alındığında dört ay ömrü olacağı belirtilmişti. Bugünkü açıklama verginin 6 Aralık'a kadar geçerli olacağını gösterdi.

Kaynak: Reuters