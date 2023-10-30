Mısır ile ticaret 5 yılda 15 milyar $’a çıkacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır temasları kapsamında önce Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Ahmed Samir Saleh ile birlikte, Mısır-Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı’na ardından da Mısır Uluslararası İmalat Kongresi ve Fuarı’na katıldı.

Mısır-Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı Bolat ve Saleh, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesine yönelik deklarasyonu imzaladı. İki ülke hükümetlerinin 2007’de imzaladığı serbest ticaret anlaşmasıyla 1,5 milyar dolarlık ticaret hacmiyle yola çıktıklarını anlatan Bolat, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Geçen yıl itibarıyla 10 milyar dolarlık ticarete ulaştık, 542 Türk firmasının Mısır’da 2,5 milyar dolara yakın yatırımlarıyla bu ekonomik ilişkiler yaygınlaştı.

Bundan sonra da amacımız 5 yıllık sürede karşılıklı ticareti 15 milyar dolara çıkarmak ve Türkiye olarak Afrika’da en büyük ticaret ortağımızı olan Mısır ile birlikte bütün Afrika ve Ortadoğu’da, üçüncü ülkelerde sanayi, tarım ve müteahhitlik gibi sektörlerde müşterek teşebbüs işleri yapabilmektir. Güçlerimizi her iki ülkenin iş dünyası ve halkının yararına birleştirmek ve Afrika kıtası için de güçlü açılımlar yapmayı hedefliyoruz. Bundan sonra temaslarımız daha sık olacak.”

Türkiye-Mısır Ticaret Heyeti ve İkili İş Görüşmeleri Açılış Programı’nın açılışında da konuşan Bolat iki ülke arasında ekonomik, ticari ve yatırım ilişkileri konusunda alınacak çok yol olduğunu belirtti. Bakan Bolat, “10 yıl aradan sonra iki ülke ticaret bakanları olarak karşılıklı ziyaretle başlattığımız diyalog ve işbirliği süreci kartopu gibi büyüyor. İki ülkenin ticaret, yatırım ve ekonomik ilişkilerinde daha da bütünleşmelerinin yolu açılıyor” diye konuştu.

“Yerel parayla ticareti sürdüreceğiz”

Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Saleh de iki ülke arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarma hedefine işaret etti. İki ülke arasında 2007 yılında serbest ticaret anlaşması imzalandığını anımsatan Saleh, şu değerlendirmede bulundu: “İki bakanlık olarak bu anlaşmayı genişletmek istiyoruz, hizmetler ve diğer sektörleri de bunun içine koymaya çalışacağız.

Hem Türk hem Mısır tarafından özel sektörün işbirliği çok önemli. Yerel parayla ticaretimizi sürdürmede ve aynı şekilde iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının yenilenmesinde anlaştık. Biz de bakanlıklar olarak bürokratik işlemlerin azaltılması için çalışacağız.”

İkinci 100 yılda hedef ihracatta ilk 10’da olmak

1923’te 50,8 milyon dolar ile başlayan Türkiye’nin ihracat yolculuğunda, 61 ihracatçı birliği ve 115 bini aşan ihracatçı ile adım atılmadık ülke ve bölge bırakılmazken, Cumhuriyet’in 100’üncü yılının 255 milyar dolarlık rekorla tamamlanması hedefleniyor. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “Ekonomi başta olmak üzere tüm alanlarda 100 yılda çok büyük mesafe kat etsek de önümüzde halen uzun bir yol, başaracağımız çok iş var.

29 Ekim 1923’tekinden farksız bir heyecan, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. 2026’da 302 milyar dolarlık ihracat hedefini yeni süreçte ilk önemli sınav olarak değerlendiriyoruz. Kilogram birim değerimizi en kısa sürede 2 doların üzerine taşımamız gerekiyor” diye konuştu.