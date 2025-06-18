Mısır'a bir Türk tekstil devi daha gidiyor

Kerim Ülker

Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi (SCZone), Qantara Batı Endüstri Bölgesi'nde iplik ve eğirme fabrikası kurmak isteyen Ulusoy tekstil anlaşmayı imzaladı.

855 kişiye istihdam

35.000 metrekarelik bir alana yayılacak fabrika, yaklaşık 855 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak. Üretimin yüzde 80'i ihraç edilecek, yüzde 20'si ise yerel pazara yönlendirilecek.

SCZone Başkanı Velid Cemal El-Din, yaptığı açıklamada, Kantara Batı Endüstri Bölgesi'nin tekstil ve hazır giyim endüstrileri için bölgesel bir merkez olarak istikrarlı bir şekilde ilerlediğini belirtti.

24'üncü yatırım

Açıklamada Qantara West'in, yerel değer katmayı hedefleyen, emek yoğun, ihracata yönelik endüstrilerdeki yatırımcılar için tercih edilen bir destinasyon olarak giderek artan cazibesine dikkat çekildi.

Gamal El-Din, bu fabrikanın Qantara Batı Endüstri Bölgesi'nde üstlenilen 24'üncü proje olduğunu, toplam yatırım tutarının 661,5 milyon dolara ulaştığını ve 34 bin 455 kişiye doğrudan istihdam imkanı sağlandığını belirtti.