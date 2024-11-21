Mısır'da 50 milyon dolarlık Türk yatırımı: Hazır giyim fabrikasının temeli atıldı

Mısır'ın İsmailiye şehrinde, X Eroğlu Holding'in 50 milyon dolarlık yatırımıyla hayata geçirilecek hazır giyim fabrikasının temeli atıldı. Törene Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi Başkanı Velid Cemaleddin, İsmailiye Valisi Ekrem Muhammed Celal ve birçok yetkili katıldı.

Büyükelçi Şen, törende yaptığı konuşmada, bu yatırımın Türkiye ve Mısır arasındaki gelişen ilişkilerin somut bir yansıması olduğunu belirtti. Şen, "Cumhurbaşkanı Sayın (Abdülfettah) Sisi, Türk iş insanlarının ciddiyet ve profesyonelliklerini takdir ettiğini ifade etti. Bu, Türk yatırımları için en büyük destektir" dedi.

Fabrikanın 2025 yılında faaliyete geçmesiyle birlikte yaklaşık 4 bin Mısırlıya iş imkânı sunacağını ifade eden Şen, bu yatırımın iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunacağını söyledi.

Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi Başkanı Velid Cemaleddin ise Batı Kantara sanayi bölgesinin yatırımcılar için cazip fırsatlar sunduğunu ifade etti. İsmailiye Valisi Ekrem Muhammed Celal ise bu tür yatırımların iki ülke arasında artan diplomatik temasların bir sonucu olduğunu vurguladı.

"Önce İnsan" vizyonu

X Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Eroğlu, törende yaptığı açıklamada, şirketin sadece fabrika, makine ve ürün odaklı değil, aynı zamanda bir vizyon ve amaç doğrultusunda hareket ettiğini belirtti.

Eroğlu, fabrikanın faaliyete geçmesiyle birlikte Mısır'da 8 bin çalışana ulaşmayı ve yıllık 12 milyon adetlik üretim kapasitesine sahip olmayı hedeflediklerini kaydetti.

Törene Dış Ekonomi İlişkileri Kurulu (DEİK) Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Mustafa Denizer, X Eroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Eroğlu ve diğer davetliler katıldı.