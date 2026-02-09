Mısır’dan 2026 turizm hedefi: Türkiye ile karşılıklı trafik artacak

Doğu Akdeniz’de turizm dengeleri yeniden oluşurken, Mısır bu süreci bölgesel ortaklıklarla kalıcı bir büyümeye dönüştürmeyi amaçlıyor. EMITT 2026 kapsamında Türkiye’ye gelen Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Sherif Fathy, Bloomberg HT’den Alara Akgün'e yaptığı değerlendirmelerde Türkiye-Mısır hattında çift yönlü turist hareketliliğini artırmaya odaklandıklarını söyledi.

Fathy, iki ülke arasındaki uçuş ağının ve bağlantıların güçlendirilmesinin hem ziyaretçi sayısına hem de turizm gelirlerine doğrudan katkı sağlayacağını belirtti. "Daha fazla Mısırlının Türkiye’ye, daha fazla Türk vatandaşının da Mısır’a seyahat etmesini istiyoruz" diyen Fathy, mevcut rakamların iki ülke arasındaki potansiyeli tam olarak yansıtmadığını ifade etti.

Turizm gelirleri potansiyelin gerisinde kalıyor

Mısır’ın 2025’te yaklaşık 19 milyon ziyaretçiyle tarihi bir seviyeye ulaştığını hatırlatan Fathy, resmi verilere göre turizm gelirinin 18 milyar dolar civarında gerçekleştiğini söyledi. Ancak mevcut göstergelerin, gerçek gelirin bu rakamın yüzde 30-40 üzerinde olabileceğine işaret ettiğini belirtti. Bu nedenle gelir hesaplama yöntemlerinde güncellemeye gidildiğini açıklayan Fathy, “Turizm ekonomide düşündüğümüzden daha büyük bir yer tutuyor” dedi.

2026 yılına ilişkin görünümün de güçlü olduğuna dikkat çeken Fathy, turist sayısında en az yüzde 10’luk ilave bir artış beklediklerini dile getirdi. Yeni otel yatırımları ve artan oda kapasitesinin bu büyümeyi desteklemesi öngörülüyor.

Lüks segment ve fiyat artışları öne çıkıyor

Uçuş imkanlarının genişlemesiyle birlikte daha yüksek harcama yapan turist profilinin belirginleştiğini ifade eden Fathy, lüks turizmin Mısır’ın stratejisinde giderek daha önemli bir konuma geldiğini söyledi. 2025 yılında otel ve paket tur fiyatlarının ortalama yüzde 30-40 yükseldiğini belirten Bakan, bazı bölgelerde artış oranlarının bunun da üzerine çıktığını kaydetti.

Özellikle Nil Nehri üzerindeki kruvaziyer turlarının lüks segmentte yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Fathy, bu alandaki güçlü fiyatlamanın turizm gelirlerinin niteliğini artırdığını ifade etti.

Uluslararası otel zincirlerine destek sürüyor

Turizm yatırımlarında 2025 ve 2026 döneminde yaklaşık yüzde 60’lık bir artış yaşandığını aktaran Fathy, bu ivmenin devam edeceğini söyledi. Üst segment oteller ile yeni oda yatırımlarının öncelikli alanlar arasında yer aldığını belirten Bakan, “Uluslararası otel zincirlerinin faaliyet göstermesini destekliyoruz” dedi.

Nil kruvaziyerlerine yönelik talebin güçlü seyrini sürdürdüğünü belirten Fathy, 2026’da 10 yeni kruvaziyer gemisinin hizmete alınacağını açıkladı. Kahire-Luksor arasındaki uzun hatlı kruvaziyer rotasında ise kapasitenin yüzde 25-30 oranında artırılması planlanıyor.

Kültür turizmi yeni büyüme alanı

Mısır’da kültür turizminin de hızlı bir yükseliş gösterdiğini ifade eden Fathy, arkeolojik alanlara yönelik ziyaretlerin bu yıl yüzde 33 arttığını söyledi. Kültürel destinasyonlarda yaklaşık 4 milyon ilave ziyaretçi ağırlandığını belirten Bakan, Büyük Mısır Müzesi’nin artık başlı başına bir turizm çekim noktası haline geldiğini vurguladı.

Turistlerin deniz turizmini kültürel rotalarla bir arada değerlendirdiğine dikkat çeken Fathy, sahil bölgelerinden Siwa Vahası gibi iç kesimlere uzanan kombinasyonların giderek daha fazla ilgi gördüğünü söyledi.

Türkiye ile iş birliğini bu büyüme sürecinin önemli bir parçası olarak gördüklerini dile getiren Mısır Turizm Bakanı, Doğu Akdeniz’de turizmin rekabetten ziyade tamamlayıcılık temelinde büyüyebileceği mesajını verdi.