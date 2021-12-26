Mısır'dan Türk ürünlerine anti-damping kararı

KERİM ÜLKER

Kahire ile Ankara arasında 2013 yılından bu yana yaşanan siyasi gerilim, son birkaç aydır yerini sıcak temaslara bırakmıştı. Türkiye’nin Müslüman Kardeşler’i destekleyen açıklamalarının bozulan ilişkiler, iki ülke arasında gerilimi artırmış, bundan ticaret de etkilenmişti. Türk ürünlerine karşı boykot dahil değişik kanallardan duvar çeken Kahire Yönetimi ile Ankara arasında 8 yıldır devam eden zorlu ilişkiler bu yıl ilk kez resmi görüşmelere sahne olmuştu. İlk temasın eylül ayında, ikinci temasın da kasım ayında olduğunu dile getiren Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye ve Mısır Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin ikinci tur görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve Ankara’dan beklentilerini sıralamıştı.

Kararname yayınlandı

Mısır Hükümeti, işte bu olumlu havayı bozacak bir adım attı. Geçtiğimiz yıllarda çelik başta olmak üzere birçok üründe Türk mallarına karşı Anti-Damping silahını eken Mısır Yönetimi, bu kez plastik ürünlere yöneldi. Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, yerli sanayiye zarar verdiği gerekçesiyle Türkiye menşeili plastikleştirilmemiş polivinil klorür veya UPVC ithalatına Anti-Damping vergileri getirildiğini duyurdu. Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre Mısır’ın Resmi Gazetesi'nde yayınlandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle Türkiye menşeli veya Türkiye'den ihraç edilen PVC'nin Mısır ithalatına (HS Kodları 391620 ve 392520) nihai Anti-Damping vergileri getiren bir kararname yayınladı. Mısır’ın Ticaret ve Sanayi Bakanı Nevine Gamea, alınan Anti-Damping kararının, yerel üreticilerin iddialarını araştırdıktan ve Türk UPVC gönderilerinin damping marjlarında satıldığı sonucuna varıldıktan sonra yetkili danışma komitesinin tavsiyeleri üzerine alındığını söyledi.

Çelik ve halıda da yapmışlardı

Geçtiğimiz yıllarda Mısır Yönetimi benzer adımı çelik ve halı ürünlerine de atmıştı. Geçen yıl haziran ayında Mısır Hükümeti, Türkiye menşeli ‘Makine Halısı ve diğer Yer Kaplamaları’ (5702.42, 5703.20, 5703.30, 5703.90 ve 5705.00 Gümrük tarife pozisyonlarında) ithalatına karşı 29 Haziran 2020 tarihinde bir Anti-Damping soruşturması başlatmıştı. Bu soruşturmayı bu yıl tamamlayan Mısır Hükümeti, soruşturmaya taraf olmayan firmalar için yüzde 33,27 (metrekare başına 1,82 dolardan az olmamak kaydıyla) ek vergi uygulamasını yürürlüğe koymuştu.