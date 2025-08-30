MKE’den Samsun’a dev yatırım: 4 tesis kurulacak, bomba üretimi de gündemde

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE), Samsun’un Çarşamba ilçesinde önemli bir yatırım için harekete geçti. 1989’da üretime başlayan ve 2011’den bu yana atıl durumda bulunan Çarşamba Şeker Fabrikası, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle MKE’ye devredildi.

750 bin metrekarelik alan

Toplam 750 bin metrekarelik alanda çalışmalar sürüyor. Tesisin çevre duvarlarının örüldüğü, eski makinelerin sökülerek diğer fabrikalara gönderildiği öğrenildi.

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Ayhan Sonkaya, mevcut binaların kullanılamayacağı bilgisini aldıklarını ve yeni tesislerin kurulacağını ifade etti.

Yeşil alan zorunluluğu nedeniyle 400 bin metrekarelik orman arazisinin MKE’ye devredildiğini aktaran Sonkaya, bu bölümün yeşil alan olarak değerlendirileceğini söyledi.

Nitelikli eleman için meslek lisesi

Sonkaya, bölgede ara eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla OSB’de bulunan 24 derslikli okulun Makine Kimya Meslek Lisesi olarak açılmasının planlandığını belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın vereceği karar doğrultusunda, hem MKE hem de diğer fabrikalara nitelikli iş gücü yetiştirilecek.

“4 tesis kurulacak, bomba üretimi de gündemde”

MKE’nin Çarşamba’da 2 yıl içinde faaliyete geçeceğini söyleyen Sonkaya, “MKE’de bin kişiye yakın istihdam olacak. Çalışanların yüzde 60-70’i beyaz yaka olacak. Mavi yakalıların büyük kısmı da Çarşamba’dan temin edilecek. Toplamda 4 tesis kurulacak. Bunlardan biri millileştirilmiş ürüne ait ana fabrika, diğerleri entegre tesisler olacak. Bomba üretimi de gündemde” dedi.

Sonkaya, projenin Çarşamba ve Samsun için büyük önem taşıdığını belirterek, “İlçe ve şehir adına ses getirecek, gurur verici bir yatırım” ifadelerini kullandı.