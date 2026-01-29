MKK Genel Müdürü Arıkan: Kayıtlı yatırımcı sayısı 38 milyona ulaştı

Arıkan, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde yatırımcı sicil numarası tanımlı ve yatırım ekosistemi içinde herhangi bir enstrümana yatırım yapmış kayıtlı yatırımcı sayısının 38 milyona ulaştığını belirtti.

Mevcut bakiyesi bulunan aktif yatırımcı sayısının ise 10,5–11 milyon bandında seyrettiğini ifade eden Arıkan, yatırımcı tabanındaki bu genişlemenin sermaye piyasalarının derinliği açısından önemli bir gösterge olduğunu vurguladı.

Kripto varlıklar için merkezi kayıt sistemi

Kripto varlık piyasalarına yönelik çalışmalara da değinen Arıkan, “Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi” adıyla yeni bir altyapı geliştirdiklerini açıkladı.

Arıkan, sistemin dünyaya örnek olabilecek bir model olarak tasarlandığını belirterek, regülasyon ve uygulama çalışmalarının ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürdüğünü söyledi.

Uluslararası finans altyapısı İstanbul’dan güçlenecek

Arıkan, Merkezi Saklama Kuruluşları Zirvesi – İstanbul 2026 organizasyonuna da dikkat çekerek, etkinliğin İstanbul Finans Merkezi vizyonuna hizmet edecek önemli bir adım olacağını ifade etti.

Uluslararası finansal altyapı entegrasyonlarının, MKK gibi kurumlar üzerinden kurulduğunu vurgulayan Arıkan, zirvenin Türkiye’nin küresel finans ekosistemindeki konumunu güçlendireceğini kaydetti.