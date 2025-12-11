MKK verileri açıkladı: Borsa'da yatırımcı sayısı azaldı, 'milyoner' sayısı hızla arttı

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, Borsa İstanbul'daki pay senedi piyasasında dikkat çekici bir değişim yaşandı.

Kasım 2025 itibarıyla toplam yatırımcı sayısı geçen yılın sonuna göre yüzde 6,4 azalarak 6,43 milyona gerilemesine rağmen, 'milyoner' olarak adlandırılan büyük yatırımcı sayısında ve portföy değerinde ciddi artış gözlemlendi.

Geçen yılın sonunda 239 bin 742 olan '1 milyon lira üzeri' portföy dilimindeki yatırımcı sayısı, Kasım 2025 itibarıyla yüzde 23,2 artışla 295 bin 343'e yükseldi. Bu artışla birlikte, Borsa İstanbul'a 55 bin 601 yeni 'milyoner' yatırımcı eklenmiş oldu.

Portföylerin yüzde 94'ü 'milyonerlerin' elinde

'Milyoner' yatırımcıların yönettiği toplam portföy büyüklüğü, aynı dönemde 5,26 trilyon liradan 6,85 trilyon liraya çıktı. Sayıca toplam pay senedi yatırımcılarının sadece yüzde 4,6'sını oluşturan bu grup, toplam 7,28 trilyon liralık pay senedi piyasasının yüzde 94,1'ini elinde bulunduruyor.

En büyük artış 1-5 milyon lira grubunda

MKK verileri, 'milyoner' yatırımcıları 1-5 milyon lira, 5-10 milyon lira ve 10 milyon lira üzeri olmak üzere üç ana dilimde inceledi. Kasım 2025 itibarıyla:

1-5 milyon lira grubu: Sayısal olarak en fazla yatırımcı artışı bu grupta gerçekleşti. Yatırımcı sayısı yüzde 22 yükselişle 240 bin 879'a ulaştı. Portföy büyüklüğü de yüzde 24,4 artarak 394 milyar 704 milyon liradan 490 milyar 955 milyon liraya çıktı.

5-10 milyon lira grubu: Oransal olarak en fazla yatırımcı girişinin ve portföy değer artışının yaşandığı grup oldu. Yatırımcı sayısı yüzde 30,2 yükselirken portföy değeri ise yüzde 30,8 yükselerek 152 milyar 79 milyon liradan 198 milyar 867 milyon liraya ulaştı.

10 milyon lira üzeri grubu: Yatırımcı sayısı yüzde 27,3 artarak 25 bin 628'e ulaştı. Bu grubun portföy değeri 4 trilyon 716 milyar 441 milyon liradan, 6 trilyon 162 milyar 966 milyon liraya yükseldi. Bu portföy değeri tek başına tüm pay senedi piyasasının yüzde 84,6'sını kontrol ediyor.

Fon ve DİBS piyasalarında da benzer durum

'Milyoner' yatırımcıların yoğunlaşması, sadece pay senedi piyasasında değil, fon ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) piyasalarında da gözlemlendi.

Fon piyasası: 1 milyon lira üzeri portföye sahip 559 bin 397 yatırımcının varlığı, toplam fon pazarının yüzde 95,7'sini oluşturuyor.

DİBS piyasası: 17 bin 504 'milyoner' yatırımcı, toplam Devlet İç Borçlanma Araçları piyasasının yüzde 99,9'unu elinde tutuyor.