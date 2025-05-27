MKK'den kripto varlıklar için yeni kayıt sistemi! Son tarih belli oldu

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları (KVHS) ile arasında veri entegrasyonunu sağlamak amacıyla Kripto Varlık Merkezi Kayıt Sistemi'ni (KVMKS) devreye aldığını duyurdu.

MKK tarafından yapılan açıklamaya göre, sistem aracılığıyla kripto varlıkların alım-satım, ilk satış veya dağıtım, takas, transfer gibi işlemler ile bu işlemlere ilişkin saklama bilgileri, platformların müşteri bakiyeleri ve saklama bakiyeleri KVMKS'ye KVHS'ler tarafından raporlanacak.

Verileri karşılaştırma imkânı sunulacak

Yatırımcılar, MKK'nin e-YATIRIMCI uygulaması üzerinden kripto varlıklarına ilişkin kayıtları inceleyebilecek ve platform verileriyle KVMKS verilerini karşılaştırma imkânı bulacak.

Son başvuru tarihi ise 20 Haziran

Açıklamada, sistemin teknik altyapısına yönelik geliştirme çalışmalarının sürdüğü ve gerekli entegrasyon süreçlerinin başlatıldığı aktarıldı. Bu kapsamda, MKK ile KVHS'ler arasında teknik testler de başlamış durumda. SPK'nin internet sitesinde yer alan "Faaliyette Bulunanlar Listesi"ndeki platform ve saklama kuruluşlarının, faaliyet izni başvurusu yapabilmesi için bu testlere katılması gerekiyor. KVHS'lerin MKK'ye son başvuru tarihi ise 20 Haziran 2025 olarak belirlendi.

13 Mart 2025 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği" ile "Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği Hakkında Tebliği" doğrultusunda MKK'nin bu süreçteki rolü de netleşmişti.

Başvuru evrakları mail adresine iletilecek

Konuya ilişkin detaylı bilgi ve süreçle ilgili genel mektup ve duyurulara www.mkk.com.tr adresinden ulaşılabileceği belirtilen açıklamada, hizmet sağlayıcıların gerekli başvuru evraklarını ve iletişim bilgilerini kvhstest@mkk.com.tr adresine iletmeleri gerektiği de vurgulandı.