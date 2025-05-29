MKK'den yatırımcılar için yeni dönem! Yurt dışından hesap açma işlemi kolaylaşıyor

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), yurt dışında ikamet eden yatırımcıların Türkiye'de yatırım hesabı açma süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği Doküman Yönetim Sistemi üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

Fiziksel belge gönderimine ihtiyaç kalmayacak

Kuruluştan yapılan açıklamada, bu sistem sayesinde yurt dışındaki yatırımcıların Türkiye'deki yatırım kuruluşlarında hesap açarken sunmaları gereken bilgi ve belgeleri elektronik ortamda iletebileceği, böylece fiziksel belge gönderimine ihtiyaç kalmayacağı ifade edildi.

Bir yapı üzerinden birden fazla kurumla çalışılabilecek

Yeni sistemle birlikte, yatırım kuruluşları dokümanları dijital ortamda alarak hesap açma işlemlerini daha hızlı ve pratik şekilde tamamlayabilecek. Ayrıca yatırımcılar tarafından onaylanan belgeler diğer yatırım kuruluşlarıyla da paylaşılabilecek. Böylece, birden fazla kurumla çalışmak isteyen yatırımcılar için süreç merkezi bir yapı üzerinden kolaylaşacak.

Yetkilendirilmiş aracı kuruluşlar da yatırımcı adına gerekli belgeleri sisteme yükleyerek paylaşım sağlayabilecek. Sürecin bir parçası olarak, "dijital ortamda potansiyel vergi numarası alınması" hizmetinin de kısa süre içinde MKK İletişim Merkezi (MİM360) üzerinden devreye alınması planlanıyor. Böylece, yatırım hesabı açılmadan önce gerekli vergi numarası Dijital Vergi Dairesi ile elektronik ortamda temin edilebilecek.

29 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlandı

29 Nisan 2025'te Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararıyla, MKK yönetmeliğinde yapılan değişiklik sonrası kurumun bu konuda yeni bir görev üstlendiği bildirildi. Bu değişiklikle yurt dışı yatırımcıların merkezi ve dijital bir sistem üzerinden daha hızlı ve etkin şekilde hesap açma işlemlerini gerçekleştirmeleri hedefleniyor.