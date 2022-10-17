MKS DevO Kimya, üretimini Bandırma’da tek çatıda topladı

Esra Sultan AZİZOĞLU / BALIKESİR

Beşinci “Ekonomi Günleri” etkinliği, DÜNYA Gazetesi ve organik kimya sektöründe faaliyet gösteren MKS DevO işbirliğiyle MKS DevO’nun Bandırma OSB’deki Kimya Fabrikası’nda gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında yapılan “Hızla Değişen Dünya Ekonomisi ve Türkiye” konulu panel, Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen moderatörlüğünde DÜNYA Gazetesi (NBE) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve Ekonomist Ali Ağaoğlu’nun konuşmacı olarak katılımı ile gerçekleşti.

Etkinliğin açılışında konuşan MKS DevO Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Korgün Şengün, Türkiye’deki bütün tesislerini kapatıp, Bandırma Organize Sanayi Bölgesi’de tek kampüste hizmet vermeye başladıklarını dile getirdi. Kuruluşunun 20’nci yılını kutlayan MKS DevO Kimya’nın bundan sonra Bandırma’yı üretim üssü olarak gördüğünü dile getiren Şengün, 2025 yılına kadar Bandırma OSB’deki 90 dönümlük alanda tüm yatırımlarını, projelerini hayata geçireceklerini dile getirdi. Aynı zamanda Organik Kimyacılar Derneği’nin (ORKİMDER) Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı ve Bandırma OSB Başkan Vekilliği görevlerini de yürüten Şengün, MKS DevO Kimya olarak ileriye dönük tüm yatırım projelerini Bandırma’ya kanalize edeceklerini vurguladı. Bandırma’nın gelecek beş yıl içerisinde hızlı bir büyüme ivmesi kazanacağının altı çizen Şengün, “Organik kimya sektöründe hizmet veren şirketimiz, Türkiye’deki bütün tesislerini kapatıp, tek kampüs olarak Bandırma OSB’de üretimini gerçekleştiriyor. Fabrikamızın faaliyette olan bölümü yüz dönüm. Faaliyette olmayan ve yatırım bekleyen yaklaşık 90 dönüm daha yatırım aşamasında projeleri devam eden fikirlerimiz var. Çalışmalarını sürdürdüğümüz projelerimizi, 2025 yılına kadar hayata geçirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“100 bin ton üretim kapasitesine sahibiz”

Şirketleri MKS DevO Kimya’nın, ağırlıklı olarak orta ve yüksek kimya teknolojisi ile organik kimya sektöründe faaliyet gösterdiğini ve yaklaşık 100 bin ton üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Mehmet Korgün Şengün; “Kimya, dünyada ülkelerin gelişmişlik parametresini ölçerken kullanılan gelişkin bir sektör. İhtisas gerektiren kimya sektörü çok tehlikeli bir iş kolu olmakla beraber bilgi ve donanım sahibi olmadan yatırım yapmanın mümkün olmadığı bir sektördür. Organik kimya sektöründe ihtisaslaşmış olan şirketimiz MKS DevO Kimya; ağırlıklı olarak deterjan, inşaat, sanayi ve yeni kattığımız havacılık uzay sanayi ile ilgili organik kimyalar üretiyor. Bunun içinde fabrikamız, kağıt, tekstil, jeotermal gibi başka sektörlere de çıktı veriyor. Üretmiş olduğumuz yüksek teknoloji polimer özellikle su tasarrufu açısından çok fonksiyoneldir. Biz, Türkiye’nin en büyük naftalin, sülfonat, inşaat, beton kimyasalını üreten ve ihraç eden bir şirketiz” diye konuştu.

“Ar-Ge ile ithalatın önüne geçtik”

Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verdiklerini ve özellikle son beş yıldır yaptıkları Ar-Ge çalışmaları neticesinde Türkiye’nin yüzde 100 ithal etmek zorunda olduğu glikoz bazlı buz çözücü ve buz önleyiciyi ürettiklerini dile getiren Mehmet Korgün Şengün, ‘‘Muazzam sertifikasyon gerektiren, uçaklarda kullanılan yüksek teknolojili glikoz bazlı bir buz çözücü veya buz önleyici olarak adlandırdığımız ürünü ar-ge merkezimiz tarafından üretimini gerçekleştirdik. Türkiye’de ilk defa yüzde 100 ithal gelen bu malı mevcut fabrikamızdaki Ar-Ge merkezimizde sentezledik” dedi. “Türkiye’nin en büyük cari açık verdiği sektör, kimya sektörüdür” diyen Şengün, sektörün 6 ayda yaklaşık 45 milyar dolar gibi karşılığı olmayan bir cari açık verdiğini dile getirdi. Şengün, geleneksel olarak düzenledikleri “Ekonomi Günleri” toplantılarını en son 2019 yılında gerçekleştirdiklerini ve pandemi nedeni ile bu yıl yedincisi yerine beşinci etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını sözlerine ekledi.

“ORKİMDER, eğitime yatırım yapıyor”

ORKİMDER’in önümüzdeki 10 yıl sektörel bazda Türkiye’nin en etkili derneklerinden biri olacağının altını çizen ORKİMDER Başkanı Mehmet Korgün Şengün, konuyla ilgili şunları söyledi. “Sektörel dernek olan ORKİMDER, organik kimyaya vakfedilmiş bir dernektir. Derneğin en büyük hedefl eri arasında her yıl 100 tane kimya bölümü öğrencilerini bursiyer olarak kadrosuna katmak. Ülkemizde ‘yetişmiş kalifi ye personel bulamıyoruz’ söylemine karşın derneğimizin atılımı bu öğrencilerimizi 4 yıl boyunca dernek üyelerimizin fabrikalarında haftanın en az 8 saati kadrolu çalışmalarını sağlamak. Böylelikle mezun olduklarında sektöre tecrübeli insanlar yetiştirmek. Eğitimleri süresince 4 yıl boyunca fabrikada bilfi il işin içinde yetişen gençlerimizi yetiştirmeyi hedefl iyoruz. Türkiye’nin iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili notunu yükseltmek zorundayız. Eş zamanlı olarak bu kardeşlerime hem çevre bilinci hem işçi sağlığı iş güvenliği hem de kimya teknolojisiyle ilgili iş güvenliğini spesifi k olarak öğretiyoruz. 4 senesi bittikten sonra bu seminerlerden yaklaşık 15 ila 20 tanesini almış oluyor. ORKİMDER mezunları 10 sene sonra bir araya geldiklerinde; ‘ORKİMDER’liyiz diyecekler.”