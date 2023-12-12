MKS Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Maks Gerşon'dan işbirliği çağrısı

Gerşon, küresel ekonominin ve iklim değişikliklerinin dünya genelinde büyük bir dönüşümü beraberinde getirdiğini vurgulayarak, etkinlikte bu kritik konuların ele alınmasının ve çözüm odaklı yaklaşımların tartışılmasının önemine işaret etti. MKS Kağıt olarak sürdürülebilirlik ve dijital dönüşüm konularında taşıdıkları vizyonu paylaşan Gerşon, şirketin ekonomik ve çevresel değişimlere karşı benimsediği stratejik yaklaşımları da dile getirdi.

İstanbul Ekonomi Zirvesi, bu yıl "Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler" temasıyla 7. kez Çırağan Sarayı'nda düzenlendi. İki gün süren etkinliğin açılış konuşmalarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya ve İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer gerçekleştirdi.

Zirve, dünya genelinden iş insanları, akademisyenler, bürokratlar ve politikacıları bir araya getirdi. Zirve süresince ekonomik koşullar ışığında iklim değişikliğine uyum, sürdürülebilir kalkınma, dijital dönüşüm ve geleceğe ilişkin birçok konu, dünya çapındaki gelişmeler ve gelecek öngörüler üzerine gerçekleşen paneller ve oturumlarla tartışıldı.

‘’Türkiye'nin uluslararası alandaki lider rolü küresel bir örnek teşkil ediyor’’

MKS Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Maks Gerşon, İstanbul Ekonomi Zirvesi’ne katılarak açıklamalarda bulundu. Gerşon yaptığı açıklamada şunları dile getirdi, ‘’ Zirvenin odak noktası, 'sürdürülebilir yaşam ve akıllı şehirler' oldu. Bu tematik çerçevede, mevcut nesiller olarak yaşadığımız dünyada doğal kaynakları tüketirken, aynı zamanda gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da gözeterek bir denge kurmayı hedefliyoruz. Küresel ekonomi ve iklim değişiklikleri, dünya üzerinde derin etkiler bırakarak büyük bir dönüşümü beraberinde getiriyor’’

Türkiye’nin bu değişim sürecinde hem ekonomik hem de politik anlamda güçlü bir pozisyon sergilediğini söyleyen Gerşon, sözlerine şöyle devam etti ‘’özellikle tüm dünyanın zorlu bir dönemden geçtiği sırada, Türkiye'nin liderliğinde tahıl koridoru açılması gibi girişimler, ülkenin etkileyici bir dış politika izlediğini gösteriyor.

Bu adım, sadece Türkiye'nin kendi çıkarlarına değil, aynı zamanda küresel düzeyde bir işbirliği ve sürdürülebilirlik çabasına da katkı sağlıyor. Geleceğe yönelik olarak, ihtiyaçlarımızı karşılamak adına doğal kaynakları kullanma konusunda daha bilinçli olmalı ve bu süreçte sürdürülebilir çözümler geliştirmeliyiz. Türkiye'nin uluslararası alandaki lider rolü, bu çabaların küresel bir örnek teşkil ettiğini gösteriyor. Bu bağlamda, İstanbul Ekonomi Zirvesi, sadece bugünü değil, aynı zamanda geleceği de şekillendirmeye yönelik önemli adımlar atma amacı taşıyor’’