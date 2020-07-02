Mnuchin: Bazı işletmelerin daha fazla fonlamaya ihtiyacı olabilir

02 Temmuz 2020

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, COVID-19 salgınından en kötü derecede etkilenen işletmelerin mali sorunlarını çözebilmek için daha fazla fonlamaya ihtiyacı olabileceğini söyledi.

İşletmelerin yeniden açılmasıyla ilgili konuşan Mnuchin, Maaş Çeki Koruma Programı’nda (PPP) kalan paranın farklı bir amaç için kullanılabileceğini ve kötü durumdaki işletmelerin mali sorunlarını çözebileceğini söyledi.

Beyaz Saray’ın, artan COVID-19 vakalarına rağmen, işletmeleri yeniden faaliyete geçirme kararının arkasında olduğunu ekleyen Mnuchin, “Bunu yapmanın güvenli bir yöntemi var ve biz o yöntemi uygulayacağız.” dedi.