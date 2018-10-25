Mobil pazarlamada akıllı davranma zamanı geldi
“CEO’lar mobil ile uğraşıyor: İşletmeniz için Mobilin Daha Akıllı Hale Getirilmesi” adlı panelde şirketlerin birçoğunun mobil yatırımı yaptığı ancak yatırımların artık daha etkin kullanılması gerektiğinin altı çizildi. Panelistler, mobil pazarlamada akıllı davranma zamanın geldiği vurgusunu yaptı.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.