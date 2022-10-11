Mobil tarifelere yeni zam

Mobil iletişimde uygulanan ücret tarifesinde değişiklik yapıldı.

BTK’nın Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan karara göre mobil şebekelerden yapılan yurt içi aramalarda azami ücret 1,55 TL’ye yükseldi.

Mobilde yapılan işlemlere son bir yılda gelen zamlar yüzde 77'yi buldu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun internet sitesinde yer alan karara kararına göre mobil şebekelerden yapılan yurt içi aramalarda azami ücret 1,23 TL’den 1,55 TL’ye yükseldi.

1 Ekim'de bu ücret 87,5 kuruştu.