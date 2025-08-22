Mobil tır ile bal üretiyor, kovanları karış karış gezdiriyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan bal üreticisi Hüseyin Tepe, geliştirdiği "mobil arıcılık sistemi" ile mesleği arıcılık olan personelleri tarafından Toros Dağlarının yüksek rakımlarında gezerek doğal bal elde ediyor.

Güneş panelleri ile kendi elektriğini üretme özelliğine de sahip olan tırda, güvenlik kameraları, uydu sistemi, internet, araç takip sistemi, raylı çelik kovan sistemi, bal sağma ünitesi, bal dinlendirme ünitesi, su tankı, ilaçlama tankı, arı peteklerini muhafaza deposu, jeneratör ve yangın söndürme tüpleri bulunuyor.

Park edildiği sırada arazi şartlarına göre aracın dengede durmasını sağlayan mekanik sistem de bulunan tırda, hareket halinde kötü hava şartlarından arıların zarar görmemesini sağlayan raylı kayar branda sistemi de devreye giriyor. Sistem, güneş panellerinden elektrik üretilemediği durumda ise jeneratörün devreye girmesine imkan sağlıyor. Kışın arıları muhafaza etmek için ısıtma sisteminin de yer aldığı tırda, ayrıca iki insanın rahatlıkla yaşayabileceği yatak ve yaşam malzemelerinin bulunduğu bir oda bulunuyor. Sezonda elde edilen ve analiz için laboratuvara gönderilen bal, gerekli incelemenin ardından paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor.

"Şeker vermeden organik bal üretmiş oluyoruz"

Mobil arıcılık sistemi ile sürekli olarak rakım ve konum değiştirdiklerini söyleyen Baş, "Her çıktığımız rakımda çiçeği yakalayabiliyoruz. Doğal bir iş yapmış oluyoruz ve şeker vermeden organik bal üretmiş oluyoruz. Mobil arıcılık sistemli tırımız ile Antalya'nın Manavgat ilçesinden Mayıs ayında Konya'nın Bozkır ilçesi Harman Pınarı mevkiine arıları güçlendirmek için getiriyoruz. Haziran ayında ise Konya'nın Bozkır ilçesi Han Miyarı mevkiine getiriyoruz. Burada arılarımız kekik, geven, kızılcık, sakar yonca, taş kekiği, yer kekiği olmak üzere bin bir çeşit çiçekten bal yapıyor. Sırlamayan kovanları süzme bal yapıyoruz ve iki yere analize gönderiyoruz. Analiz yaptırmadan satışa sunmuyoruz. Kışın ise yine Antalya'nın Manavgat ilçesine götürüyoruz. Eğer çam olursa tırımızı alıp Muğla tarafına gidiyoruz. Tırın en güzel özelliği gece görüş kamerası, güvenlik kamerası gibi her türlü sistem bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Çiçek neredeyse biz oradayız"

Baş, "Gittiğimiz yerlerde verim yoksa, tırımızı çalıştırıp çiçek nerede ise biz orada oluyoruz. Baktık burada verim yok geziyoruz, bakıyoruz. Nerede verim varsa oraya gidiyoruz. Çiçek olduğu müddetçe Türkiyenin her yerine dolaşıyoruz. Mesela gelecek sene Sivas'a gitmeyi düşünüyoruz" dedi.

"Tırda 200 kovan bulunuyor"

Özel yapılan tırda 200 kovan bulunduğunu söyleyen Baş, "Tırımız toplam 200 kovan bulunuyor. Her birinin içlerisi 20'şer tane çıta alır. Arılarımızı kışın haziran ayının ortalarına kadar beslemeye alıyoruz. Haziran ayının 15'de arıları beslemeyi kesiyoruz. Doğada ne varsa biz onu alıyoruz. Bu doğaya bakar bu 3 tonda olabilir 500 kilo da olabilir. Kesinlikle şeker vermeyiz. Ballarımız analize girer. Müşterilerimize bu şekilde sunuyoruz.

"Bu yıl bizim yüzümüz bal hasadından güldü

Yüzlerinin bu yıl bal haşatından güldüğünü ve mutlu olduklarını belirten Baş, "Bu yıl Allah'a şükür çok güzel verim oldu. Geçen yıla göre çok güzel verim oldu. Geçen yıl kurak geçmişti. Bu yıl mevsim normallerinde gitti. Gevenin üzerine yağmur yağmadı. Geçen yıl yağmurlu geçti. Bu yıl yüzde 25 oranında bir artış var. Bu arılara şeker versek 20 tondan fazla bal alırız. Ama biz beslemeyi Haziran ayının 15'de kesiyoruz. Arı bala döndüğünde beslemeyi kesinlikle kesiyoruz ve doğal bal alıyoruz. Yarım saatte tırın kapaklarını kapatıp buradan gidiyoruz. Yükleme derdimiz yok. Mesela buranın rakımı 2 bin metre. Çiçek nerede varsa biz oradayız. Kovan yükleme derdimiz yok. Her şey modern" dedi.

"Yerdeki kovanlar için ayılara karşı önlem alıyoruz"

Yüksek rakımlı yaylalarda arıların çok olduğunu ve bu yıl 16 arı kovanının zarar gördüğünü dikkat çeken Baş, "Ayılardan korumak için elektrik çit çektirdik. Tepelere alarm ve sensor kurdurduk. Sensor akşam en ufak bir harekette hemen devreye girer ve hem sesli alarm verir hem de lambalar yanar. Akşam elektrikli çit devre girer. Bölgede ayı çok. Çözümü bunda bulduk. Bu yaz 16 kovanımıza zarar verdi. Şu anda bir sıkıntımız yok ama bir ay sonra ayılar aç kaldığı zaman mutlaka aşağılara inecek. Hayvanı imha etmek yasak" ifadelerini kullandı.