Mobilya, bayramdan sonra yüzde 30 zamlanacak

Leyla İLHAN

Mobilyacılar Kurban Bayramı’ndan sonra mobilyaya zam yapacaklarını açıkladı. Hem artan hammadde fiyatları hem de artan asgari ücret nedeniyle maliyetlerin yükseldiği kaydedilirken, sektörün kalifiye ve diğer elemanlarını elinde tutmak için bayram bitimiyle bu artışları yüzde 20 ila 30 arasında fiyatlara yansıtacağı belirtildi.

Asgari ücrete gelen artışın zincirleme olarak herkese yansıyacağını dile getiren MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, “Dolayısıyla aldığımız malzeme fiyatlarında da artışa neden olacak. Birde iç piyasa daraldığı için neredeyse hiç yansıtmıyorduk. Şimdi sunta ve MDF’den gelen artışlara bakacağız. Bayramdan fabrikalarda suntaya zam yapacaklar. Bizde bu artışları ve işçilik maliyetlerimizi hesaplayıp zam yapmaya başlayacağız. Büyük ihtimalle yüzde 20 ila 30 arası bir zam olacak. Dolayısıyla zamdan etkilenmek istemeyenlere bayram öncesi alım yapmalarını öneriyoruz.” diye konuştu.

Artış için hammaddecileri bekliyorlar

Asgari ücrette artışın artmasının hayat pahalılığı karşısında atılması gereken bir adım olduğunu belirten Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi konuyla ilgili şöyle konuştu: “Asgari ücrette iyileştirmeler yapılırken enflasyon düşürülemediği müddetçe asgari ücretteki artışın da bir anlamı kalmıyor. Aynı zamanda işverenler açısından artan ham madde maliyetleri karşısında işçilik maliyetleri de artıyor ki bilindiği üzere sektörümüzde kalifiye eleman sorunu bulunuyor ve bu da bizim mevcut çalışanı elde tutmamız için daha fazla zam yapmamız anlamına geliyor. Bu da tabii ki ister istemez fiyatlara yansıyacak.”

Zaten karlılıkları erittiklerini aktaran Terzi, zam olacağının kesin olduğunu ancak oranı ise ham madde tedarikçilerinin yapacakları zama göre belirleyeceklerini dile getirdi.

Son tüketiciye yansıyacak

Bayram sonrası asgari ücretteki yansımaların etkilerini mutlaka göreceklerini açıklayan Albox Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Sağlam da, “Çünkü bu durum bütün sektörlere işverenlere bir artı maliyet getiriyor. Dolayısıyla bu artı maliyet ister istemez tüketiciye zam olarak yansıyacaktır. Alım gücünün yükseltilmesi için verilen bu destekler ise enflasyonu aşağı çekmeyecek. Çünkü bayramdan sonra hammaddeciler fiyatlarına yansıtacak bizde mecburen son tüketiciye yansıtmak zorunda kalacağız.” dedi.