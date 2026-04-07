Mobilya ihracatında güçlü başlangıç: İlk çeyrekte 1,7 milyar doları aştı

Türkiye’nin mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü, 2026 yılının ilk çeyreğinde 1 milyar 760 milyon doları aşan ihracat rakamına ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre elde edilen bu sonuç, jeopolitik gerilimlere ve küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen sektörün gücünü ortaya koydu.

Krizlere rağmen güçlü performans

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, elde edilen ihracat başarısının özellikle yakın coğrafyada yaşanan savaşlara rağmen önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Sektör temsilcileri, bu rakamların üretim kapasitesinin ve dış pazardaki etkinliğin göstergesi olduğuna dikkat çekti.

İnegöl yükselişini sürdürüyor

İnegöl Mobilyacılar Caddesi Derneği Başkanı Alican Yavaş ise ilçenin ihracattaki payının her geçen yıl arttığını belirtti. İnegöl mobilyasının Orta Doğu ve Avrupa pazarlarında güçlü bir marka haline geldiğini ifade eden Yavaş, koltuk takımları, yatak ve yemek odası gruplarının öne çıktığını söyledi.