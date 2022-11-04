Mobilyacı, resesyon tehdidine karşı iyimser

Leyla İLHAN

Dünyada en fazla ihracat yapan ülkeler arasında 8’inci sırada yer alan Türkiye mobilya sektörünün, başta Euro Bölgesi olmak üzere dünya genelinde yaşanması beklenen resesyondan etkilenmeyeceği öngörülüyor. Hem ana ihracat pazarları olan Avrupa’ya hızlı, güvenilir ve uygun fiyata ürün satması, hem de Avrupalı üreticilerin artan enerji girdilerinden dolayı mobilya üretimlerini düşüreceği beklentisi sektörün, ihracattaki ivmesini yükselteceği tahmin ediliyor.

2030’da hedef 10 milyar dolarla 5’incilik

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) verilerine göre geçen yılı 4.3 milyar dolarlık ihracatla kapatan mobilyacılar, 2022 yılını 5 milyar dolar ihracat geliri ve 10 milyar dolarlık üretim kapasitesiyle bitirecek. 2030 yılında ise sektörün10 milyar dolar ihracat ve toplam 25 milyar dolar üretim kapasitesine erişmesi bekleniyor. İhracat artışıyla birlikte Türkiye’nin dünyadaki en büyük mobilya ihracatçıları olan Çin, Vietnam, Polonya ve Almanya’nın ardından 5’inci sıraya yerleşeceği kaydediliyor.

Derinleşme programları hazırlanıyor

Resesyonun sektör üzerindeki etkisini değerlendiren Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, “Dünya genelinde büyük bir belirsizlik olduğu belirgin şekilde görülüyor. Ancak pandemi sonrası, hız, güvenli lojistik gibi faktörlerin önemi daha çok anlaşıldı. Bu sebeple, konjonktürel gelişmelerin ülkemiz ve sektörümüz için önemli kazanımları olacak diye düşünüyoruz” diye konuştu. Enflasyonun dünya genelinde bir sorun olmaya devam ettiğini kaydeden Güleç, “Hazırlıklarımızı global gelişmelere paralel olarak yürütüyoruz, gelişmiş pazarlardan vazgeçmiyor dahası derinleşmek adına özel programlar planlıyoruz” açıklamasını yaptı.

Hotelya Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Yüksek Mimar Zümrüt Doyan da, dünya çapında görülmeye başlanan resesyon dalgasısının, Türkiye mobilya sektörü açısından bir eksi değil, bir artı yarattığını söyledi. “Birçok ülke üretimine göre daha yüksek kalitenin daha iyi fiyatlara ülkemizden tedarik edilebiliyor olması, üretimlerimizin azalması değil artmasına neden oldu” diyen Doyan, “Önümüzdeki 5 yıl boyunca Türkiye mobilya sektörünün ihracat rakamlarının daha da artacağına inanıyorum” diye konuştu.

Enerji girdileri Avrupalı üreticileri zorlayacak MASKO Çarşı Başkanı Koray Çalışkan da, özellikle Avrupa’daki resesyondan Türkiye’nin etkilenmeyeceğini söyledi. Yurtdışında artan enerji girdilerinden dolayı kapanan mobilya fabrikaları olduğunu söyleyen Çalışkan, “Ayrıca Avrupa’da yakacak olarak oduna kayış nedeniyle mobilya fabrikaları hammadde bulmada sorunlar yaşayacak. Enerjideki sorunlar nedeniyle üretimde yaşanacak duraksamalar da Türk mobilyasına kayışı getirecek” diye konuştu.

Çevreci üretim giderek daha fazla önem kazanıyor

Mobilya sektörü de çevreci üretim çalışmalarına ve üretimlerine ağırlık veriyor. Geri dönüşüm üzerinden atık kumaş parçaları sektöre kazandırılıyor. Önümüzdeki dönemde de bu çalışmaların daha da artırılarak sektör adına farkındalık yaratılacağı ifade ediliyor. Firma olarak çevreci yatırımlara önem verdiklerini söyleyen Siesta Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Işıldar, “Sürdürülebilir üretime önümüzdeki yıl daha fazla odaklanacağız. Yurtdışından da bu yönde üretim talepleri almaya başladık Ar-Ge çalışmalarımızla bu alanda yeni ürünler ekleyeceğiz” dedi.

Mutfakta hijyen sağlayan ürünler gözde

Pandemiyle başlayan hijyene duyarlı üretim, mutfak sektöründe daha fazla görülür oldu. Albox Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Sağlam, mutfak sektöründe mikrop barındırmayan nanoteknolojik mutfakların ön plana çıktığını söyledi." 300 dereceye kadar yanmayan tezgahlar da pazarda yerini aldı” diyen Sağlam, “Tüketici konforu, teknoloji ve tasarımı bir arada görmek istiyor” dedi.

Dizi ihracatı Uzakdoğu ülkesi Malezya’dan mobilyaya talep getirdi

Mobilya sektörü, Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ülke ekonomisi açısından önemli bir değere sahip olan mobilya sektörü bugün, 250 bin direkt ve 500 bin dolaylı kişiye istihdam yaratıyor. Avrupa’nın 8-9 ayda yaptığı teslimatları 3-4 ay gibi kısa gerçekleştirebilme özelliği ile giderek dünyada yükselen sektör, Türkiye üretimdeki gücünden dolayı İtalya’yı yakaladığı ifade ediliyor. Diğer yandan dizi ihracatı da sektörü fazlasıyla destekliyor. Diziler sayesinde sektörün Malezya’dan dahi talep aldığı kaydediliyor.

Restoranlarla başladı 2023’de turizm sektöre hareket katacak

Mobilya için konutların dışında restoran-kafe zincirleri de önemli bir büyüme alanı. Pandemi dönemi bu alana yatırımları artırırken, bu yıl sektörün büyüme alanlarından bir tanesinin de turizm olması bekleniyor. Art Design Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Terzi, “Bir yandan da turizmin canlanması ile birlikte 2023 yılı için turizmcilerin otellere ve yine restoran işletmecilerinin restoranlarını yenileme çabaları da sektörümüze hareket katacak” diye konuştu.