Mobilyacı talebe yetişemiyor

04 Eylül 2020

LEYLA İLHAN

Yeni normal döneminde mobilyada iç talep artışı yüzde 80’leri bulurken, ihracatta da yükseliş sürüyor. Düğün sezonu, ev taşımalarının artması ve yeni konut satışlarındaki rekor yükseliş nedeniyle mobilya üreticileri talebe yetişmekte zorlanıyor. Mobilya üreticilerinin pandemiden dolayı kumaş, sünger ve tele gibi bazı hammadde tedarikinde sıkıntı yaşanması da mobilyada teslimlerin zamanında yapılmasını engelleyen nedenlerden biri oldu.

MOSFED: “Evde kullanılan ofis mobilyası da ilgi gördü”

Sektörde yaşanan stok problemine işaret eden Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, mart ayında başlayarak üç ay boyunca ertelenen mobilya ihtiyacının hazirandan itibaren ev taşıma ve düğünlerin başlamasıyla yüzde 80 arttığını kaydetti. Ancak mobilya üreticilerinin özellikle ilk 2 ayda kumaş, sünger, tele gibi bazı ürünleri hem sürekli değişen fiyat farkı ve fabrikaların pandemi de çalışmaması nedeniyle tedarik etmede sorun yaşadığını söyledi. Güleç, bunun da sektörde teslimde gecikmelere neden olduğunu ifade etti. Güleç, pandemide yeniden bir yükseliş olmazsa ekim, kasım gibi bu döngünün rayına oturmasını beklediklerini söyledi. Güleç, bu ivmeyle gitmesi halinde sektörün yılı ihracatta yüzde 17-18 bandında bir artışla 4 milyar dolar olarak kapatmayı, iç piyasada ise yüzde 20’lik bir artışla 60 milyar TL olarak tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

MOBSAD: “Stoklar tükendi, teslimde gecikmeler başladı”

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, hükümetin 30 bin TL gibi çok düşük faizle kredi kullandırılmasına ek olarak pandemi döneminde ertelenen nikah ve düğünlerin üst üste gelmesi ve birikmiş konut stoklarının çok düşük faizlerle satılmasının mobilya sektörünün perakende ayağında ciddi bir satış başlattığını kaydetti. “Bu nedenle stoklar tükendi ve firmalar üretim yapısına göre 30 gün, 60 gün teslim süresi vermeye başladı” diyen Gürcan, bu sürecin 11 aya kadar sürebileceğini dile getirdi.

MOSDER: “Talep yoğunluğu makine parkurunu genişletiyor”



Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı da mobilyada satış hareketliliğine bağlı olarak teslimde gecikmeler yaşandığına dikkat çekti. “Mobilyacılar olarak yeni normalleşmeyle birlikte fabrikalarda tam kapasite ile çalışmaya devam ediyoruz” diyen Balcı, şu anda müşterilerin ürünün siparişini mağazadan verdiklerinden itibaren termin süresinin ortalama 30 gün ile 45 günü bulabildiğini söyledi.



Tedariklerde yaşanan gecikmelerin doğrudan üretime de yansıdığını ifade eden Balcı, “Mobilyacılar bu yoğun talebi karşılayabilmek için makine parkuruna daha çok yatırım yaparak ek istihdam alanı da yaratıyor” dedi. Talepteki bu yoğunluğun yılsonuna kadar devam etmesini beklediklerini kaydeden Mustafa Balcı, “Pandemi sürecinde mevcut iyiye gidiş süreci devam ettiği takdirde salgının ilk başlangıç aşamasında kaybedilen iş hacminin son çeyrekte karşılanacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

“Bayi stokları boşaldı, üretim yoğunluğu 2021'e sarkacak"



MOSDER Yönetim Kurulu Asil Üyesi ve Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş, ertelenen talepler ve özellikle marka olarak yaptıkları büyük kampanyalar neticesinde son üç aylık dönemde satış patlaması yaşadıklarını söyledi. Bunun sonucunda tüketicilere ürünlerini mümkün olan en kısa zaman içinde teslim etme gayretinde olduklarını belirten Karamemiş, "Bu gayretlerimiz ürün gruplarına göre değişmekte olup ortalama 3 ila 4 haftada yeni siparişleri üretip tüketicilerimize sunmaktayız” dedi. Bu talep yoğunluğunun yılsonuna kadar devam edeceğini söyleyen Karamemiş, hatta boşalan bayi stoklarının tekrar doldurulması için de üretim yoğunluğunun 2021 yılının ilk çeyreğine kadar devam edeceğini bildirdi.