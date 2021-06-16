Mobilyacılar, ihracatı artırılmış gerçeklikle büyütecek

Türkiye mobilya sektörü, artırılmış gerçeklik teknolojisiyle dış pazarlarda satışlarını artırmaya planlıyor. Bu doğrultu sektörde 36 bin üyesinin çatı kuruluşu olan MOSFED, sektör temsilcilerine yönelik düzenlediği çevrim içi toplantıda artırılmış gerçeklik teknolojisini tanıttı. Toplantıda artırılmış gerçeklik teknolojinin sektörün yurt dışı satışlarına uyarlanması halinde sunacağı avantajlar anlatıldı.

Toplantısında, artırılmış gerçeklik aracılığıyla, yeni pazarlara girişte daha kolay ve hızlı adımlar atılabileceğinin üzerinde duruldu.

Toplantıda konuşan MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, Türk mobilya sektörünün son 20 yılda sürekli geliştiğini, artık yeni teknolojileri konuşmak gerektiğini söyledi. Artık teknolojiden, teknolojinin yaşam kalitesini değiştirmesi, imalattan satışa, satış sonrası hizmete uzanan etkilerinin konuşulması gerektiğini belirten Güleç, "Bunun adı da artırılmış gerçekliktir. Bu kapsamda biz de mobilya sektörünü ileriye taşımak adına bu toplantıyı gerçekleştirmek istedik.” ifadelerini kullandı.

Toplantının konuğu, artırılmış gerçeklik teknolojisinde uzmanı İspanyol Aumenta Solutions Baş Teknoloji Sorumlusu (CTO) Javier Campos ise, artırılmış gerçekliğin sadece ürün tanıtımıyla sınırlı olmadığını, bu yolla hazırlanmış haritaların üzerine mağaza lokasyonunu eklemek gibi yöntemlerle de teknolojiden faydalanılabileceğini söyledi.