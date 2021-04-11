Mobilyacılar, ihracatta çıta yükseltti

Yılın ilk çeyreğinde ihracatını 963 milyon seviyesine taşıyan mobilya sektörü, yıl sonu dış satım hedefini 500 milyon dolar daha artırarak, 5 milyar doları çıkardı.

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ve Mobilya Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, mart ayında mobilya ihracatının yüzde 40, 3 aylık ortalamanın ise yüzde 15 arttığını söyledi.

Özellikle nisan ve mayıs ayında ihracattaki artışın süreceğini kaydeden Güleç, sektörün yıl sonu ihracat hedefini yükselttiğini belirterek şunları kaydetti: "Yıl sonu hedefimiz 1 milyar dolar daha fazla ihracattı. Yani mobilya ihracatını 3,5 milyar dolardan 4,5 milyar dolara çıkarmaktı. Biraz daha katma değerli ürünler üzerinde yoğunlaşıp hedefimizi üste doğru revize ederek sadece mobilya ihracatında inşallah 5 milyar doları yakalayacağız. Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinin ihracatı ise geçen yıl 5,5 milyar doların üzerindeydi. Bu yıl için 6,5 milyar dolar ihracat hedefimiz vardı, bunu da 7 milyar dolar olarak gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."