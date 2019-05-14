Mobilyacılar, Köln’e ihracat üssü açmaya hazırlanıyor
Mobiliyum AVM’yi hayata geçiren mobilyacılar, şimdi de Almanya’nın Köln kentinde Möbeldorf Germany adıyla bir ihracat merkezi açmaya hazırlanıyor. Hasan Sözüneri’nin imzasını taşıyan projenin maliyeti 60 milyon euro. Möbeldorf Germany için talep toplanmaya başlanacak.
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