Mobilyacıları sevindiren hammadde kararı

ANKARA - DÜNYA

Yerli mobilya üreticilerinin, hammadde temininde güçlük çektikleri gerekçesiyle, bazı ürünlerin ihracatına sınırlama getirilmesi yönündeki talepleri karşılık buldu.

Ticaret Bakanlığı, yonga levha, lif levha ve kalınlığı 6 mm’yi geçen ağaçları, , ‘İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine dahil etti.

İhracı kayda bağlı mallar listesine eklenen ürünler şunlar:

46- Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden yonga levha, oriented strand board (OSB) ve benzeri levhalar (GTP: 4410)

47- Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar (GTP: 4411)

48- Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm.'yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş olsun olmasın) (GTP: 4407) (İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31)’in ekinde yer alan İhracı Yasak Mallar Listesinde yer alan ihracı tamamen yasaklı keresteler hariç olmak üzere).

MOBSAD Başkanı Gürcan:

Karar sevindirici; sünger ve kumaş sıkıntımız sürüyor

Hammadde ihracatına getirilen sınırlamanın, sektör ve ülke ekonomisi adına olumlu bir karar olduğunu söyleyen Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bugün sunta&MDF ihracatı kilogram başına 1 doları bulmazken, MOBSAD üyeleri olarak minimumda kilogram başına 25 dolar ihracat gerçekleştiriyoruz. Yani ülkeye daha fazla kazandırmak varken, artan sunta&MDF ihracatı sektörümüze ve ülkemize büyük sıkıntıya sokuyordu. Sizin sektörel olarak gücünüz düşerse, dünyada rekabetiniz düşüyor. 3,5 milyar dolarlık ihracata karşılık sadece 500 milyon dolarlık ithalat gerçekleştiriyoruz.

Dış ticaret fazlamız çok fazla. Dünya ihracatında 13. sıradan 8. sıraya çıkmış bir sektörden bahsediyoruz ve hammadde ihracatı bizi dünya sıralamasında yeniden geri sıralara düşürecekti. Bu yüzden hammadde ihracatına getirilen kota kararı hem sektörümüz hem ekonomimiz için olumlu bir karar oldu. Biz de ihracatın durdurulması yerine kota getirilmesini istiyorduk. Tabii bir yandan da hammaddesi petrokimyadan gelen ithalat yapmak zorunda kaldığımız sünger, cila ürünlerinde de ve kumaşta da sıkıntı yaşamaya devam ediyoruz.”

MODOKO Başkanı Koray Çalışkan:

Mobilya ihracatının önü açıldı

Sunta&MDF ihracatı nedeniyle 40 bine yakın firmanın zarar gördüğünü söyleyen MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, yeni düzenlemeyi şöyle yorumladı: "Malzeme bulamayıp sesimizi çıkarmaya başladığımız zaman hep şunu diyorduk, ‘Her ihracat ekonomiye fayda değildi. Hammadde ihraç etmeyin.’ Şöyle bir oluşmuştu, 100 milyon TL’nin üzerinde cironuz varsa fabrikadan direkt mal alabiliyorsunuz. Ama diğer firmalar distribütörlerden hammaddeyi almak zorunda.

Bu da demek oluyor ki Türkiye’nin en büyük 10-15 mobilya fabrikası, fabrika çıkış fiyatı üzerinden mala ulaşırken, sektörün yüzde 90’ını oluşturan KOBİ ölçekli yaklaşık 40 bin üretici ise distribütöre gitmek zorunda kalıyor. Başka bir ifadeyle fabrikadan 250 TL’ye ürünü almak yerine, 300’den 450 TL’ye kadar değişen fiyat aralıklarında ürünü almak zorunda kalıyordunuz. Karaborsa oluşmuştu. Her yerden farklı bir fiyatla karşı karşıya kalıyorduk. Bu yüzden ihracata kota getirilmesi, mobilya ihracatının önünü açtı. Eminimiz bu yıl 4,5 milyar dolarlık ihracatı gönül rahatlığıyla gerçekleştirirken iç pazarda da tüketiciye fiyat artışını yansıtmayacağız.”