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Mobilyacının yatırımda yeni rotası yurt dışı

İç pazarda büyüme hızı yavaşlayan mobilyacılar, yatırımda yurt dışına odaklandı. Birçok firma yeni mağaza yatırımlarını da yurt dışına yapıyor. İhracatta atağa geçen sektörde bazı büyük firmalarda artış yüzde 100’ü buldu. Osman KILIÇ'ın haberi...

Mobilyacının yatırımda yeni rotası yurt dışı
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