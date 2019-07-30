Mobilyacının yatırımda yeni rotası yurt dışı
İç pazarda büyüme hızı yavaşlayan mobilyacılar, yatırımda yurt dışına odaklandı. Birçok firma yeni mağaza yatırımlarını da yurt dışına yapıyor. İhracatta atağa geçen sektörde bazı büyük firmalarda artış yüzde 100’ü buldu. Osman KILIÇ'ın haberi...
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