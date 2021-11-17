Mobilyada adet bazlı düşüş, iç satış hedeflerini aşağı yönlü revize etti

Mobilya sektörünün hammadde sorunu ve iç pazar satışlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, adet bazlı düşüşe bağlı bu yıl için belirledikleri hedefi aşağı yönlü revize ettiklerini söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle mobilya üreticilerinin özellikle hammadde konusunda ciddi sıkıntı yaşadığına dikkat çeken Güleç, hammadde fiyatlarında artışın da yaşandığını aktardı. Güleç, fiyatların yüksekliğinin tüketicinin ihtiyaçlarını ötelemesine neden olduğunu söyledi.

Hammadde sektörünün daha fazla yatırım yapması gerektiğini belirten Güleç, şunları kaydetti: "Biz yerli ve milli malzeme kullanarak hammadde üreticimizi tercih ediyoruz. Onların da daha çok üretim yaparak ihracattan ziyade iç piyasadaki üreticilerini memnun etmesi lazım. Bu ölçeği böyle büyüteceğiz. Bu şekilde dünya pazarından pay alacağız. Katma değer bir ülke için çok önemli. Mobilya sektörü, istihdam ve katma değerli ürün açısından önem taşıyor."

"Kasım ve aralık ayında beklenen satışlarla hedefe yaklaşacağız"

Ahmet Güleç, iç piyasada özellikle mağaza müşterilerinde beklentinin altında kaldıklarını bildirdi.

Yılın sona ermesine yaklaşık 1,5 ay kaldığını hatırlatan Güleç, şu değerlendirmelerde bulundu: "Ciro olarak geçen senenin üzerinde kapatacağız ama adet bazında düşüş var. Kasım ve aralık aylarında beklenen satışlarla hedefe yaklaşacağız. Özellikle tüketicilerimizin bu yıl bitmeden ihtiyaçlarını almalarını tavsiye ediyorum. Çünkü fiyat farklarının hepsini yansıtmadık. Bir an önce alışverişlerini yapmalarını öneriyorum. Bizim 2021 hedefimiz 80 milyar liraydı. Bu rakamın biraz gerisinde kalacağız çünkü adet bazında biraz düşüklük olacak ancak 70 milyar lirayı yakalamayı öngörüyoruz."

Güleç, mobilya sektörünün Türkiye ekonomisi için önemli olduğunu vurguladı. Mobilyanın birçok sektörle bağlantılı olduğuna işaret eden Güleç, "Mobilya; metal, cam, tekstil, orman, maden sektörünü geliştiriyor. İmalat sektörü içinde olup da mobilya sektörünün desteklemediği hiçbir şey yok. Onun için bugün gelişmiş ülkeler mobilyayı bırakmak istemiyor. ABD, Almanya, İtalya'da mobilya üretimi çok önemli. Çünkü mobilya istihdam dostu, imalat sektörünün müşterisi ve katma değerdir. Bir ülkeye mobilya sattığımızda bir sürü sektör peşinden geliyor." diye konuştu.