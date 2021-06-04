Mobilyada hammadde ihracatına denetim geldi

Esra ÖZARFAT

Hammadde bulamamaktan şikayet eden mobilya sektörü, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karar ile nefes aldı. Ahşaptan yonga ve lif levha ile kereste ürünleri ihracı kayda bağlı mallar listesine dahil edildi.

Pandemiyle birlikte dünya pazarlarında korumacılığın artış gösterdiğine işaret eden İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ile Türkiye Mobilya Sanayicileri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, sektörün haklı talebinin karşılık görmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi. Türkiye mobilya sektörünün tedarikçileriyle birlikte büyüyeceğine işaret eden Güleç, “Tedarikçilerimizle işbirliği yapacağız. Onlar da mağdur olmayacak. Hep beraber dünyaya satacağız. Katma değer ve özellikle de daha geniş istihdam imkanları yaratarak Türkiye ekonomisini güçlendireceğiz. Yonga, levha ve ağaç mamulleri sektörümüzün başarısı aslında bizim başarımız. Gelinen noktada mobilya sektörünün başarısında onların da büyük bir katkısı olduğunu biliyoruz. Yonga levha fabrikalarımızla birlikte bir holdingin entegre tesisleri gibi eşgüdümlü çalışarak hep beraber dünya pazarlarından pay alacağız. Tüm sektöre hayırlı olsun. Ülke kazandı. Kimsenin aleyhinde olan bir karar değil. Güzel bir atasözümüz var. Eve lazım olan camiye haramdır. İç pazarda ihtiyaç duyulan hammaddenin bir başka ülkede katma değere dönüştürülerek dünya pazarlarına satılması doğru değil” dedi.

Sektör, kira stopaj indiriminin devam etmesini istiyor

Hammaddeden bitmiş ürüne katma değer oluşturan mobilya sektörünün stratejik sektör olarak tanınmasını talep ettiklerini ifade eden Ahmet Güleç, “Sünger konusunda hala maalesef istediğimizi elde edemedik. Fiyatlar yükseliyor. Son bir yılda yüzde 100 üzerinde artış var. Son 5 ayda da yüzde 30 artış var. Bunu yerli tüketicimize yansıtamıyoruz. Ancak yansıtmak zorunda kalacağız” diye konuştu. Sektörün sac, metal aksesuar, sünger, tekstil, boya gibi bütün imalat sektörünün müşterisi olduğuna işaret eden Güleç, mağazalar için de destek istedi. Ahmet Güleç şunları söyledi; “Büyük metrekarelere sahip olan mağazalarımızın kiraları yüksek. Çoğunlukla haftasonları alışveriş oluyordu. Haftasonlarının kapalı olduğu dönemde mağazacı meslektaşlarımız karsız bir döneme girdi. Alışverişler ötelendi. Mağazalara gelen yüzde 10’luk kira stopaj indiriminin devam etmesini özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istiyoruz. Yılın yarısı geldi. Yarısında mağazacı arkadaşlarımız çalışmadı. Gelen zamları perakende satışa yansıtamadı. Masrafları devam etti. Gelecek 6 ayda çalışıp en azından yılsonuna başabaş noktaya gelmek için desteklenmeleri gerekiyor.”

Eylül ayına kadar iç piyasa fiyatları yüzde 30’un üzerinde artacak

Mağazaların açıldığı bu dönemde tüketicilerin mobilya alımını ertelemesinin doğru bir karar olmadığına işaret eden Ahmet Güleç, “Bugünlerde alım yapanlar avantajlı olacak. Talep ertelemek doğru olmaz. Çünkü maliyetler sürekli artıyor. Cam, ayna, metal, hırdavat gibi pek çok girdide fiyatlar arttı ve mobilya üreticilerine yansıtıldı. Üreticiler olarak henüz iç pazardaki fiyatlarımıza yansıtmadık ama yansıtmak zorunda kalacağız. Eylül ayına kadar iç piyasa fiyatları yüzde 30’un üzerinde artacak” dedi.

2022 yılında ek 100 bin kişilik istihdam

Türk mobilya sektörünün tasarımı, kalitesi, üretim altyapısı ile dünyada 200 ülkede aranan marka haline geldiğini ifade eden Ahmet Güleç, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,4 oranında artış ile 504,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini hatırlattı. Mobilya sektörünün de mayıs ayında yüzde 48,2 artış kaydettiğini belirten Ahmet Güleç, Yılsonu için hedeflenen 4 milyar dolarlık mobilya ihracatının en az yüzde 10 aşılacağını kaydetti. 36 bin mobilya üreticisinin 12 bininin doğrudan ihracat yaptığına dikkat çeken Güleç, yerel kalkınmada önemli rol oynayan sektörün dolaylı olarak 500 bin kişiye istihdam sağladığını, 2022 yılında ek 100 bin kişilik istihdam hedeflediklerini dile getirdi. Ahmet Güleç, pazarların geliştiği dönemde daha fazla dijitalleşerek dönüşümü doğru okumak gerektiğine vurgu yaptı. Güleç, “Pandemide oluşan yeni tedarik zincirine daha hızlı girme fırsatımız var. Türkiye’deki sektörler işbirliği kültürüyle bu tedarik zincirinde daha fazla etkin olacaktır. Parçalanırsak kapasitemiz yetmez” açıklamasını yaptı.

İTSO Başkanı Uğurdağ:

“Süreç olumlu bir netice getirecektir”

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, pandemi döneminde üretim sektörlerinin başlıca problemleri arasına giren hammadde tedariki hususunda yapılan çağrıların Ticaret Bakanlığı tarafından değerlendirildiğini ve gerekli adımların atılmaya başlandığını belirtti. Başkan Yavuz Uğurdağ, “Sunta, MDF, OSB, ağaçtan mamul levhalar gibi üretimin olmazsa olmazı hammadde ve ürünlerimizin iç piyasada yeterli oranda tedarik edilememesinden dolayı firmalarımız ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadır. Bu noktada Bakanlığımız, yayınlanan bahse konu tebliğ ile sunta, MDF, OSB ve ağaçtan mamul levhalar gibi ürünlerin ihracatını tüm yönleriyle ölçümleme kararı aldı. Umuyoruz ki bu süreç, başta mobilya sanayicimiz olmak üzere sektörün içerisinde yer alan tüm taraflar için mağduriyet yaşatmadan olumlu bir netice getirecektir. Bu süreçte sektörümüze destek veren Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş'a teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

Mobilyacılar Odası Başkanı Ayhan:

“Hammadde ihracatı daha da zorlaştırılmalı”

İnegöl Marangoz ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan da “Olumlu bir karar. İç piyasanın göz ardı edilmeyecek yönde bir karar olması sevindirici. İç piyasadaki en büyük sıkıntı hem ürüne ulaşamamak hem de önlenemez şekilde zamlanması. Geçen yıla göre yüzde 100’ün üzerinde artış yaşandı hammadde fiyatlarında. Hatta hammadde konusunda ihracatın daha da zorlaştırılması gerektiğini düşünüyorum. Bizim öncelikli ihtiyacımız olan hammadde dışarısı için daha pahalı olmalı. Bu konuda vergiler de artırılabilir” değerlendirmesini yaptı.