Mobilyada ihracatın yol haritası belirlendi

04 Ekim 2017

Mobilya Sanayicileri ve İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, mobilyada 10 milyar dolarlık ihracata yönelik yol haritasını belirlediklerini söyledi.

Kaliteli mobilyayı gelişmiş ülkelerin ürettiğini dile getiren Güleç, Türk mobilyasının dünyanın her ülkesine ihraç edildiğini ifade ederek, her ülkede yüksek performansla hareket edemediklerini ve bu nedenle güçlü pazarlara yöneldiklerini anlattı.

Mobilyayı üretebilmek için gelişmiş bir altyapıya ihtiyaç olduğunu belirten Güleç, "Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ve MOSFED olarak yaklaşık 3,5 yıldır kalıcı ve katma değerli ihracat konusu üzerinde çalışıyoruz. Önemli olan süreklilik ve gelişmenin devam etmesi. Biz kalıcı ve sürekli katma değerli ihracatın yol haritası üzerinde duruyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi dünyada sektörümüzle ilgili ziyaret edilmeyen hiçbir ülke bırakmayacağız ve irtibata geçmediğimiz hiçbir iş adamı kalmayacak" dedi.

"Yol haritasını 10 Ekim'de kamuoyuna açıklayacağız"

Pazar analizinin önemine dikkati çeken Güleç, "Mobilyanın birçok bölümü var. Sandalyeden yatak odasına, hastane mobilyasından, otel mobilyasına kadar bir sürü türü var. Hepsini ayrı inceleyerek bir çalışma hazırladık. Mobilyada bir yol haritası belirledik. Bu yol haritasını 10 Ekim'de İstanbul'da yapacağımız lansman ile kamuoyuna tanıtacağız." diye konuştu.

Güleç, Türk mobilyasının yol haritasını çıkarırken üniversitelerden, duayen ihracatçılardan ve strateji uzmanlarından destek aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl yaklaşık 2 milyar 500 milyon dolarlık mobilya ihracatı gerçekleştirildi. Mobilya, ağaç ve orman ürünleri ihracatımız ise 4 milyar dolar civarındaydı. Kayıtlara göre 2023'e kadar 6 milyar dolar mobilya ihracatı hedefimiz var. MOSFED olarak yaptığımız uzun soluklu çalışmayla ortaya koyduğumuz yol haritasında Türkiye'nin 2023 ihracat hedefini 6 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkardık. Mobilya, ağaç ve orman ürünleri ihracat hedefimizi ise 16 milyar dolar olarak belirledik. Şu anda dünyada ilk 5 mobilya ihracatçısı arasında yer alma stratejimiz var. Bunun hesabını yapıyoruz."

Türkiye'de mobilyanın hem istihdama katkı sağladığını hem de ihracatı artırdığını dile getiren Güleç, "Bu yüzden mobilya stratejisi bizim için çok önemli. Buna çok kafa yorduk. Çok güzel bir rapor ortaya çıktı. Tabii ki her rapor yeni fırsat alanları doğuracağı gibi yeni hedeflerimizi de ortaya koyacak. Bu rapordan sonra bunları da tartışmaya başlayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA