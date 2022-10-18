Mobilyada talep modülere kayıyor

Leyla İLHAN

Küçülen evler, artan fiyatlar, değişen çalışma biçimleri mobilyada talebi klasik yerine modülere yönlendirdi. Parçalar halinde, kurulumu ve taşınmasının daha kolay olması nedeniyle modüler mobilya pazarda yükselişini sürdürüyor. Yükselişe bağlı olarak sadece bu alana hizmet veren firmalar oluşmaya başladı. Sabah çalışma alanı olarak kullanılan bir masayken birkaç modülle akşama bir davet masasına dönüşebilme imkanı sağlayan modüler mobilyanın gelecekte pazardaki payının daha da artacağı hatta klasik mobilyanın yerini alacağı ifade ediliyor.

Klasik mobilyanın yerini alacak

Modüler mobilyanın öncü markalarından biri olarak ürün gamlarının çoğunluğunun bu amaca hizmet ettiğini söyleyen Kelebek Mobilya Tasarım ve Ürün Direktörü Emre Küçükosman, “Gelecekte de bu talebin artarak devam edeceğini ve klasik mobilya yaklaşımının yerini modüler mobilyaya bırakacağını öngörüyoruz. Biz de ürün/tasarım stratejilerimizi bu çerçevede planlıyoruz” dedi.

Büyükşehirlerde daha yaygın

Emre Küçükosman, özellikle büyükşehirlerde yaşam alanlarının küçülmesi, pandemi döneminin ektisiyle home office trendinin yaygınlaşması, teknolojiyi yaşam alanlarının her noktasında deneyimleme talebinin modüler mobilyanın yükselmesine neden olduğunu belirtti.

“Artık tüm mekanlarda minimalizm ve işlevsellik aranıyor” diyen Küçükosman şöyle konuştu: “Sabah çalışma alanı olarak kullandığımız bir masanın, basitçe eklenecek birkaç modülle akşama bir davet masasına dönüşmesi veya dar mekanlara uygun açık dolap sistemi ile hem şıklık hem ferahlık katacak depolama alanlarının yaratılması ya da modüler köşe takımı ile mekana uygun çözümler getirilerek, yatak, baza ve konforlu oturma alanlarının şıklıkla bir bütün olması, duvar ölçülerine göre uyarlanan ve kitaplıktan depolama alanına kadar farklı ihtiyaçlara cevap verebilen TV üniteleri tüketicinin mobilya seçerken aradığı, önem verdiği, öncelikli satın alma kriteri oldu.”

En fazla talep gören modüler mobilya hakkında da bilgi veren Küçükosman, “Koltuk gruplarında USB’li ya da sehpa detaylı modüllerle fonksiyonelliği artıran, yine koltuklarda konfor artıran soft modüler detaylar ilgi görüyor. Panel grubunda ise özellikle TV ünitelerinde modüler eklemeler duvar boyutuna göre dekorasyonda kolaylık sağladığı için en fazla talep gören ürün gruplarından” diye konuştu.

Öğrenci bölgelerinde satışlar daha yüksek

Modüler mobilyanın hem fiyat hem de küçülen evlerde alansal bazda avantaj sağladığı için de şu anda bir popülaritesinin söz konusu olduğunu kaydeden MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, klasik mobilyaya göre daha kolay ulaşılabilir olması, yüksek enflasyon, günü kurtarabilmek gibi nedenlerle daha fazla tercih edildiğini söyledi. Yine öğrenci hareketliliğinin ya da iş değişiminin yoğunluk kazandığı yerlerde bu tarz mobilyaların satışlarının hız kazandığını da belirten Çalışkan, “Modüler mobilya başlı başına bir alan. Sadece bu hizmeti sunan markalar bulunuyor. Yine fabrikasyon üretimi olan markalarda da modüler mobilyaların daha fazla ağırlık kazandığını görüyoruz” dedi.