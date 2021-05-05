MOBİSAD, 26 bin satış noktası için muafiyet istiyor

ÇİĞDEM YÜCESOY SUBAŞI

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) 17 Mayıs'a kadar sürecek kapanma döneminde sektöre muafiyet sağlanması talebinde bulundu. 26 bin satış noktası ile 170 bin kişiyi istihdam eden sektörün iş hacmi ile Türkiye’nin en önemli üç sivil toplum kuruluşundan biri olduklarını söyleyen MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, gıda ve sağlık sektörlerinin yanı sıra mobil iletişimin de zorunlu ihtiyaç kapsamı içine alınması gerektiğini vurguladı.



Turnacı, eve kapanmada iletişim araç ve hizmetlerine daha büyük bir ihtiyaç doğduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaşadığımız COVID-19 pandemisi süresince iletişim sektörü zaruri ihtiyaç haline geldi. Online eğitim, uzaktan çalışma, alışveriş ve bankalara kadar tüm ihtiyaçlar için iletişim araçları ve hizmetleri kullanılıyor. Cihaz veya hizmet satın almak için fiziki noktalara da ihtiyaç var. Bu uzun kapanma döneminde vatandaşın ihtiyacını karşılaması için satış ve hizmet noktalarımızın açılmasını talep ediyoruz.”

“İçişleri Bakanlığı ile görüştük”

Mobil haberleşmede operatör, üretici, ithalatçı, ihracatçı, dağıtıcı, servis sağlayıcı, bayi ve alt bayilere hizmet verdiklerini aktaran Turnacı, vatandaşlardan ve üyelerden muafiyet sağlanması yönünde talepleri geldiğini söyledi. Turnacı, “İçişleri Bakanlığı ile görüşerek bu talebimizi ilettik. Gıda ve sağlık sektörlerine ek olarak iletişim ve haberleşme hizmetinin de zaruri ihtiyaç kapsamına alınmasını istiyoruz” diye konuştu.

Sektör uygulamanın kalıcı olmasını istiyor

Sektör, İçişleri Bakanlığı’nın marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğine yönelik yayınlanan genelgeyi olumlu karşılıyor. Turnacı, teknoloji ürünlerinin satış yasağı içinde olduğunu belirterek “Ülke ve sektör olarak zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde böyle bir karar alınması esnafa bir nebze olsun nefes aldıracak. Ekonominin temel taşı olan esnafların böyle uygulamalarla desteklenmeye devam edilmesini istiyoruz. Bu kararın kapanma dönemiyle sınırlı olmamasını ve kalıcı hale gelmesini talep ediyoruz. Aksi halde ekonominin yükünü taşıyan esnaflarımıza zarar vereceği gibi yakın gelecekte tekelleşme ile de karşı karşıya kalırız” dedi.