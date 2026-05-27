Moda devi çöktü! Ünlü zincirin tüm mağazaları kapanıyor

İngiltere’de perakende sektöründeki kriz derinleşirken, bir ünlü moda zinciri daha mağaza kapatma kararı aldı. Özellikle çanta ve aksesuar tasarımlarıyla tanınan Radley’in, ülke çapındaki 21 mağazasını tamamen kapatacağı açıklandı.

Kurtarma anlaşması mağazaları kurtaramadı

Marka, Poundland ve LK Bennett’in sahibi Gordon Brothers tarafından satın alınarak iflastan kurtarıldı. Ancak yapılan anlaşmanın yalnızca marka adı ve fikri mülkiyet haklarını kapsadığı, fiziksel mağazaların ise anlaşmaya dahil edilmediği belirtildi.

Onlarca kişi işsiz kaldı

Şirketin mağaza kapatma süreciyle birlikte ilk aşamada 42 çalışanın işine son verildiği açıklandı. İngiliz basını, ilerleyen dönemde çok daha fazla kişinin işsiz kalabileceğini yazdı.

Ekonomik kriz moda sektörünü vurdu

Radley’in son mali yılda yaklaşık 5,5 milyon sterlin zarar ettiği belirtildi. Şirketin cirosunun da 72 milyon sterlinden 65,8 milyon sterline gerilediği ifade edildi. Uzmanlar, yüksek maliyetler ve zayıflayan tüketici talebinin sektörü baskıladığını vurguluyor.

Londra’daki mağazalar da kapanacak

Kapanacak mağazalar arasında Londra Covent Garden ve Glasgow’daki önemli şubeler de bulunuyor. Ayrıca York, Swindon, Cheshire Oaks, Mansfield ve Doncaster gibi birçok bölgede faaliyet gösteren outlet mağazalarının da kapanacağı açıklandı.

İngiltere’de kapanışlar hızlandı

Son dönemde İngiliz perakende sektöründe peş peşe iflas ve mağaza kapanış haberleri geliyor. Özellikle yüksek enflasyon, kira maliyetleri ve online alışverişe yönelim nedeniyle geleneksel mağaza zincirleri zor günler geçiriyor.

Quiz mağazaları da kapanma sürecinde

İngiltere’de yakın zamanda moda zinciri Quiz’in de kalan 37 mağazasını kapatacağı açıklanmıştı. Şirketin bu süreçte yaklaşık 360 kişiyi işten çıkarabileceği belirtilmişti.