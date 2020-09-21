Moda’nın tarihi köşkü satılıyor

21 Eylül 2020

Kadıköy, Moda’da yer alan 13 tarihi köşkten biri satışa çıkarıldı. Köşk, bağlık, bahçelik olan Moda’yı aristokrat ailelerin semti haline getiren Tubini Ailesi’ne ait. Galata’da bankerlik yapan, gerektiğinde padişaha borç verebilecek kadar zengin biri olan Bernard Tubini’nin yaşadığı köşk, şimdi yeni sahiplerini bekliyor.



14 odası var

Kiralık ya da satılık seçenekleri bulunan köşk, 4 katlı. 14 odası ve iki salonu bulunan yapının 5 banyosu, 6 tuvaleti var. 1997 yılında şu anki mal sahipleri tarafından renovasyonu yapılan köşk, 588 metrekare arsa içinde, 465 metrekare kapalı alana sahip. Konut veya çok amaçlı ticari işletmeler için de uygun olan köşkün satış fiyatı ise 16 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.



‘Çok özel bir yapı’



Köşk hakkında bilgi veren Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, “Moda her dönem çok özel bir semtti. Ancak Tubini Ailesi’nin yerleşmesiyle burası aristokrat ailelerin semti haline geldi. O dönemden günümüzde 13 tarihi köşk kaldı. Satışa çıkarılan köşk de bunlardan biri. Çok özel bir yapı. Üstelik sahip olduğu olanaklarına, tarihine rağmen fiyatı gayet makul” diye konuştu.