Modanisa 400 milyon Müslüman kadına artık Turquality ile ulaşacak
Tesettür giyimde online modanın sadece Türkiye’de değil dünyada da öncülerinden olan Modanisa, Turquality programına dahil oldu. Modanisa Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Türe, böylece dünyadaki tüm Müslüman kadınlara daha da güçlü ulaşacaklarını kaydetti.
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