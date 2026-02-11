Model portföylerde öne çıkan hisseler belli oldu: 73 farklı hisse, 25 sektör

Model portföylerde en fazla yer alan hisse senedi listesinde Türk Hava Yolları (THYAO) 22 aracı kurum ile ilk sırada yer aldı.

Matriks Haber'in toplam 34 aracı kurumun model portföyünden derlediği araştırmada 73 farklı hisse senedi ile 25 sektör yer alırken aracı kurumların model portföylerinde en fazla yer verdikleri hisse senetleri iki ayrı yoğunluk grubunda öne çıktı.

THYAO 22 kurumun portföyünde

En yüksek kurum katılımına sahip hisselerin başında ise 22 kurumun portföyünde yer alan THYAO geldi. Hisse için 336,25 TL son fiyata karşılık 453,50 TL medyan hedef fiyat ve yüzde 40,5 ortalama getiri potansiyeli öngörüldü.

THYAO'yu 20 kurumla AKBNK takip etti. Akbank için 83,00 TL son fiyata karşılık 110,00 TL medyan hedef fiyat ve yüzde 34,6 getiri potansiyeli hesaplandı. 17 kurumun portföyünde yer alan MGROS'ta medyan hedef 852,50 TL, ortalama getiri potansiyeli yüzde 28,4 oldu. BIMAS 16 kurumla listede yer alırken yüzde 20,7; TCELL ise 15 kurumla yüzde 33,4 getiri potansiyeli sundu.

KCHOL 14 kurumun model portföyünde bulunurken yüzde 38,8; EKGYO 12 kurumla yüzde 35,6; YKBNK 11 kurumla yüzde 32,7 getiri potansiyeline sahip görünüyor. TUPRS, CCOLA ve MPARK ise 10'ar kurumun portföyünde yer aldı. GARAN ve ASELS 9 kurum tarafından tercih edildi.

İkinci grupta dikkat çeken hisseler

Daha sınırlı sayıda kurumun model portföyünde yer alan ancak yine de öne çıkan ikinci grupta ise SAHOL, ISCTR ve CIMSA 8'er kurumla dikkat çekti. FROTO ve ASTOR 7'şer, PGSUS ve TOASO ise 6'şar kurumun portföyünde yer aldı. Bu segmentte ortalama getiri potansiyeli açısından PGSUS yüzde 61,3 ve SAHOL yüzde 60,6 ile listenin en yüksek oranlarına sahip hisseler olarak öne çıktı.

Böylece model portföylerde hem geniş kurumsal mutabakat alan hem de daha sınırlı sayıda kurum tarafından tercih edilmekle birlikte yüksek getiri potansiyeli sunan hisseler iki ayrı yoğunluk grubunda ayrışmış oldu.